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靜謐也咆哮 Boucheron全新頂級珠寶系列 閃耀魔幻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
黑色高領衫與黑色亮面皮裙的光澤反差，一如Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶的Flapper風格，鮮明閃耀。圖／Boucheron提供
黑色高領衫與黑色亮面皮裙的光澤反差，一如Boucheron CRAVATE ÉMERAUDE祖母綠珠寶領帶的Flapper風格，鮮明閃耀。圖／Boucheron提供

人們為什麼鍾愛珠寶？有時單純欣賞寶石的閃爍，有時則因感受到超越時間的詩意、美與韌性。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）初春便由創意總監Claire Choisne領軍，獻上2021年全新頂級珠寶系列「Histoire de Style , Art Déco」，全系列共20件頂級珠寶，重新以裝飾藝術風格，引人回放咆哮的1920年代（Roaring Twenties），優雅而火力全開，透過黑色與寶石的詩意對話，遊走於線條、結構與性別之際。

Claire Choisne從Boucheron過往資料檔案中提取了時代感與線條，再以當時巴黎女性常以男性服飾造型的陽剛調性為基礎，換上新時代的高腰長褲、長項鍊與俐落短髮，創造出2021年的「新」Art Deco藝術風情。比例、對稱、幾何形狀原就是裝飾藝術的經典語彙，並散見於CHEVALIÈRE ÉMERAUDE祖母綠紋章戒指、RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶上。品牌並將珠寶金工造詣高度投入富有Art Déco風格的Flapper式長項鍊與蝴蝶結手環，例如RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可拆解為腰帶、手鐲、髮飾，一物多元，除展現可轉換式珠寶的多元造型可能，也悄悄跨越了性別的陳舊框架。

值得一提的是：全新頂級珠寶的情境視覺也別富詩意：Boucheron同時邀請女性、男性兩位模特兒一同入鏡，展示雌雄同體、剛柔並濟的多變魅力。珠寶時而出現在腰際、時而懸掛於耳畔，黑色衣物則以高領針織衫或散發亮面光澤的皮裙，展現令人驚豔的神來一筆。靜物情境視覺更搭配具有1920年代感的霧面雕塑搭配手勢，一如咆哮二十年代主流的二元對立，時而剛烈、時而柔美，閃耀魔幻，靜謐也咆哮。

Boucheron LISERÉ DIAMANTS鑽石織緞耳環，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron LISERÉ DIAMANTS鑽石織緞耳環，價格店洽。圖／Boucheron提供
骨董的Boucheron設計草圖，還原1920年代的歲月風華。圖／Boucheron提供
骨董的Boucheron設計草圖，還原1920年代的歲月風華。圖／Boucheron提供
RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可當成男性燕尾服的鑽石腰帶，閃亮跨性別。圖／Boucheron提供
RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶可當成男性燕尾服的鑽石腰帶，閃亮跨性別。圖／Boucheron提供
同時邀請男女兩位模特兒入鏡的新款頂級珠寶系列視覺，嘗試還原咆哮二十年代的二元對立。圖／Boucheron提供
同時邀請男女兩位模特兒入鏡的新款頂級珠寶系列視覺，嘗試還原咆哮二十年代的二元對立。圖／Boucheron提供
Boucheron CHEVALIÈRE ÉMERAUDE祖母綠紋章，主石為一顆4.43克拉的明豔木佐（Muzo）祖母綠寶石，母儀天下，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron CHEVALIÈRE ÉMERAUDE祖母綠紋章，主石為一顆4.43克拉的明豔木佐（Muzo）祖母綠寶石，母儀天下，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron COL ÉMERAUDES祖母綠寶石衣領，共鑲嵌28顆、總重約24.59克拉的祖母綠型切割寶石，嵌於水晶內部並以襯以瑪瑙飾邊，呼應著芳登廣場的八角造型，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron COL ÉMERAUDES祖母綠寶石衣領，共鑲嵌28顆、總重約24.59克拉的祖母綠型切割寶石，嵌於水晶內部並以襯以瑪瑙飾邊，呼應著芳登廣場的八角造型，價格店洽。圖／Boucheron提供
可變換成腰帶、手鐲、髮飾的RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶，鑲飾681顆鑽石，約41.13克拉，以白金打造，價格店洽。圖／Boucheron提供
可變換成腰帶、手鐲、髮飾的RUBAN DIAMANTS鑽石緞帶，鑲飾681顆鑽石，約41.13克拉，以白金打造，價格店洽。圖／Boucheron提供
柔美的手勢搭配1920年代的雕塑靜物，呈現鮮明反差，也凸顯LISERÉ DIAMANTS鑽石戒指的梨形柔美線條，價格店洽。圖／Boucheron提供
柔美的手勢搭配1920年代的雕塑靜物，呈現鮮明反差，也凸顯LISERÉ DIAMANTS鑽石戒指的梨形柔美線條，價格店洽。圖／Boucheron提供

珠寶 鑽石 男性

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