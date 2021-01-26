一款有3種用法 名模唐縈霜大推TOD’S新腰包

義大利時尚品牌TOD’S自從2019迎來新的創意總監Walter Chiapponi後，就致力彰顯品牌的義式閒適優雅風格，低調不退流行、又具識別度的「T」Logo大行其道，各種嶄新的包型、鞋款也流露出兼顧手工細節魅力、設計感和實穿性的年輕氣息。在春夏發表會上，特別邀請名模唐縈霜Gia展示新款設計，她也分享了自己對包、鞋的偏好。

2021春夏系列，運用「T」Logo的設計依然有許多新款可選擇，像是一包三用的T Timeless腰包，還可以變身肩背、手拿包，無論是撞色或是單色皮革款，都小巧好搭，Gia表示對這種使用方式多變化的設計無法抗拒，更推薦大家情人節可以送這種實用的包款給另一半。如果喜歡大一點、適合上班使用的則可挑容量寬敞、造型俐落的T Timeless郵差包、托特包。另外像是結構柔軟的Shirt Bag系列，因為沒有金屬材質所以整體輕盈好背又合身，一上市就成為新的熱賣包款。

鞋款方面，Gia最愛本季的抓皺皮革樂福鞋，鞋身以特殊的手工抓皺縫製技法凸顯皮革的柔軟弧線，穿起來更舒適。「抓皺細節跟一般的樂福鞋很不一樣，有點可愛，還可以滿足少女心。」而棉麻材質的編織翻蓋包、大尺寸馬鞍包也有滿滿的春夏度假氛圍。