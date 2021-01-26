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一款有3種用法 名模唐縈霜大推TOD’S新腰包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
名模唐縈霜Gia展示TOD’S春夏新品。圖／迪生提供
名模唐縈霜Gia展示TOD’S春夏新品。圖／迪生提供

義大利時尚品牌TOD’S自從2019迎來新的創意總監Walter Chiapponi後，就致力彰顯品牌的義式閒適優雅風格，低調不退流行、又具識別度的「T」Logo大行其道，各種嶄新的包型、鞋款也流露出兼顧手工細節魅力、設計感和實穿性的年輕氣息。在春夏發表會上，特別邀請名模唐縈霜Gia展示新款設計，她也分享了自己對包、鞋的偏好。

2021春夏系列，運用「T」Logo的設計依然有許多新款可選擇，像是一包三用的T Timeless腰包，還可以變身肩背、手拿包，無論是撞色或是單色皮革款，都小巧好搭，Gia表示對這種使用方式多變化的設計無法抗拒，更推薦大家情人節可以送這種實用的包款給另一半。如果喜歡大一點、適合上班使用的則可挑容量寬敞、造型俐落的T Timeless郵差包、托特包。另外像是結構柔軟的Shirt Bag系列，因為沒有金屬材質所以整體輕盈好背又合身，一上市就成為新的熱賣包款。

鞋款方面，Gia最愛本季的抓皺皮革樂福鞋，鞋身以特殊的手工抓皺縫製技法凸顯皮革的柔軟弧線，穿起來更舒適。「抓皺細節跟一般的樂福鞋很不一樣，有點可愛，還可以滿足少女心。」而棉麻材質的編織翻蓋包、大尺寸馬鞍包也有滿滿的春夏度假氛圍。

除了帶點復古風的的樂福鞋之外，本季還有水晶低跟涼鞋，主打以透明材質的沙漏鞋跟，前衛搶眼。另外，在2020秋冬首次誕生的Kate飾釦系列也有更多豐富的飾釦材質以及皮革選擇，可以隨興踩著穿的兩穿草編鞋、低跟涼鞋、包鞋等等，優雅有氣質，串在一起的Kate飾釦也像是張顯疫情時代Walter Chiapponi對世界帶來的祝福與安慰，象徵人們情感的連結。

TOD’S Shirt Bag淺棕色圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
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TOD’S T Timeless淺棕色托特包，65,800元。圖／迪生提供
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TOD’S Kate綠色漆皮平底鞋，18,100元。圖／迪生提供
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TOD’S紫丁香浪漫水晶跟鞋，22,500元。圖／迪生提供
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名模唐縈霜Gia展示TOD’S春夏新品。圖／迪生提供
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TOD’S T Timeless水藍撞色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD’S T Timeless水藍撞色腰包，39,900元。圖／迪生提供
名模唐縈霜Gia展示TOD’S春夏新品。圖／迪生提供
名模唐縈霜Gia展示TOD’S春夏新品。圖／迪生提供
抓皺皮革樂福鞋鞋身以特殊的手工抓皺縫製技法凸顯皮革的柔軟弧線，穿起來更舒適，也更添可愛氣息。圖／迪生提供
抓皺皮革樂福鞋鞋身以特殊的手工抓皺縫製技法凸顯皮革的柔軟弧線，穿起來更舒適，也更添可愛氣息。圖／迪生提供
TOD’S棉麻材質的編織翻蓋包展現滿滿的春夏度假氛圍。圖／迪生提供
TOD’S棉麻材質的編織翻蓋包展現滿滿的春夏度假氛圍。圖／迪生提供
TOD’S Kate淺棕色草編鞋，22,600元。圖／迪生提供
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