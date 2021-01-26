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艾瑪羅勃茲演繹「麻雀變鳳凰」 Pretty Woman愛心珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
艾瑪羅勃茲演繹FRED Pretty Woman系列珠寶，價格店洽。圖／斐登提供
艾瑪羅勃茲演繹FRED Pretty Woman系列珠寶，價格店洽。圖／斐登提供

來自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），最廣為人知的珠寶作品，就是出現在電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中的紅寶石鑽石心形項鍊。FRED副總裁兼創意總監Valérie Samuel表示，1990年時，電影的製作團隊在FRED位於美國加州比佛利山羅迪歐大道（Rodeo Drive）的專門店上，看中了這條項鍊，選作為李察吉爾（Richard Gere）送給茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）一起出席晚宴時配戴的珠寶，從此成了浪漫愛情故事的最佳代表。

如今，FRED重新演繹這個經典的設計，推出全系列共22件嶄新的創作。Pretty Woman系列以活潑的紅色碧璽來展現此系列「心心相印」的設計概念，透過碧璽從桃紅色到紫紅色隨光線變化的多重風貌，演繹適合混搭的當代個性珠寶。

系列作品中最具代表性的是名為Audacious的可拆組項鍊，共可拆做6件珠寶：不對稱設計的心形鑲鑽吊墜中各有一枚心形紅色碧璽，其中的七個吊墜可以拆卸為耳環、胸針、鎖鍊式項鍊等。另一件Glamorous項鍊共鑲嵌11顆總重14.60克拉紅色碧璽，可拆卸並延伸成為一個拼接手鐲、一對耳環和兩枚胸針。其中戒指還可互相組合，是珠寶的創意趣味。

而FRED更特別邀請茱莉亞羅勃茲的姪女、女星艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）來演繹此系列經典珠寶。從9歲起便以童星身份出道的艾瑪，演繹經驗豐富，更曾與茱莉亞羅勃茲一起拍攝「情人節快樂」（Valentine’s Day）。多才多藝的她還創辦線上書店Belletrist鼓勵大眾培養閱讀習慣，也是FRED官方社交媒體平台公布的廣告代言人。

FRED Pretty Woman系列Glamorous紅碧璽和鑽石高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous紅碧璽和鑽石高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Audacious項鍊可拆成紅碧璽和鑽石不對稱耳環，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Audacious項鍊可拆成紅碧璽和鑽石不對稱耳環，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石戒指，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石戒指，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Unconditional紅碧璽和鑽石高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Unconditional紅碧璽和鑽石高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石單邊耳環，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石單邊耳環，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Audacious紅碧璽和鑽石多重配戴高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Audacious紅碧璽和鑽石多重配戴高級珠寶項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石的日常配戴款項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous項鍊可拆成紅碧璽和鑽石的日常配戴款項鍊，價格店洽。圖／斐登提供
艾瑪羅勃茲演繹FRED Pretty Woman系列珠寶。圖／斐登提供
艾瑪羅勃茲演繹FRED Pretty Woman系列珠寶。圖／斐登提供

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