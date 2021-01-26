艾瑪羅勃茲演繹「麻雀變鳳凰」 Pretty Woman愛心珠寶

來自法國的現代珠寶品牌斐登（FRED），最廣為人知的珠寶作品，就是出現在電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中的紅寶石鑽石心形項鍊。FRED副總裁兼創意總監Valérie Samuel表示，1990年時，電影的製作團隊在FRED位於美國加州比佛利山羅迪歐大道（Rodeo Drive）的專門店上，看中了這條項鍊，選作為李察吉爾（Richard Gere）送給茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）一起出席晚宴時配戴的珠寶，從此成了浪漫愛情故事的最佳代表。

如今，FRED重新演繹這個經典的設計，推出全系列共22件嶄新的創作。Pretty Woman系列以活潑的紅色碧璽來展現此系列「心心相印」的設計概念，透過碧璽從桃紅色到紫紅色隨光線變化的多重風貌，演繹適合混搭的當代個性珠寶。

系列作品中最具代表性的是名為Audacious的可拆組項鍊，共可拆做6件珠寶：不對稱設計的心形鑲鑽吊墜中各有一枚心形紅色碧璽，其中的七個吊墜可以拆卸為耳環、胸針、鎖鍊式項鍊等。另一件Glamorous項鍊共鑲嵌11顆總重14.60克拉紅色碧璽，可拆卸並延伸成為一個拼接手鐲、一對耳環和兩枚胸針。其中戒指還可互相組合，是珠寶的創意趣味。