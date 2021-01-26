PORTER INTERNATIONAL熱銷包款再進化 跨界中衛打造人氣新口罩

在2020年年末時，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，共同打造全新包款，以及只送不賣的聯名款口罩，引起廣大迴響。延續相同概念，在農曆新年和情人節到來之際，雙品牌再度跨界，推出新配色口罩之餘，也讓熱銷包款再進化，讓消費者得以增添新行頭。

PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL從2019年熱銷FREELAND系列出發，保留經典車縫線、立體打褶、磁扣，換上更具手感材質的皺縮布，推出全新的ESCAPE系列。除了面料的不同，細節上也再進化升級，以不對稱打角創造更多的空間感，在收納同時卻不使袋包外觀變形，輕巧卻能兼具功能性。經典的BUNK系列包款，這一季也以尼龍的延展性搭配PU光澤，並結合品牌粉絲最喜愛的MILKY及MORI系列的袋前設計。透過袋上袋的多層設計概念，運用黑古銅五金相互呼應，塑造了強烈的個性感。值得關注的是BUNK系列就推出了品牌第一個迷你托特包，可與扁包做搭配，附可拆卸肩背帶，手提斜肩都好看。

PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了優化暢銷包款之外，PORTER INTERNATIONAL和旗下的支線服裝品牌ADV_LABEL聯手，推出聯名中衛口罩。運用了特別設計的幾何牛年圖案和ADV_LABEL服裝花色為靈感，打造了駝棕、橄欖綠，以及黑、白共4色口罩。依舊是只送不賣，從2月1日起，消費滿5,500元，即可一次獲得4款共30片。同時，品牌再加碼，只要購物買7,500元，即可享聯名口罩或限量對杯二選一，送完為止。

PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列FANNY PACK包2,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列後背包4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL BUNK系列SHOULDER包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL BUNK系列FANNY PACK包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供