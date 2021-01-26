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PORTER INTERNATIONAL熱銷包款再進化 跨界中衛打造人氣新口罩

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PORTER INTERNATIONAL推出全新BUNK、ESCAPE系列包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL推出全新BUNK、ESCAPE系列包款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

在2020年年末時，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，共同打造全新包款，以及只送不賣的聯名款口罩，引起廣大迴響。延續相同概念，在農曆新年和情人節到來之際，雙品牌再度跨界，推出新配色口罩之餘，也讓熱銷包款再進化，讓消費者得以增添新行頭。

PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL從2019年熱銷FREELAND系列出發，保留經典車縫線、立體打褶、磁扣，換上更具手感材質的皺縮布，推出全新的ESCAPE系列。除了面料的不同，細節上也再進化升級，以不對稱打角創造更多的空間感，在收納同時卻不使袋包外觀變形，輕巧卻能兼具功能性。經典的BUNK系列包款，這一季也以尼龍的延展性搭配PU光澤，並結合品牌粉絲最喜愛的MILKY及MORI系列的袋前設計。透過袋上袋的多層設計概念，運用黑古銅五金相互呼應，塑造了強烈的個性感。值得關注的是BUNK系列就推出了品牌第一個迷你托特包，可與扁包做搭配，附可拆卸肩背帶，手提斜肩都好看。

PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL和中衛再跨界，推出只送不賣口罩。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了優化暢銷包款之外，PORTER INTERNATIONAL和旗下的支線服裝品牌ADV_LABEL聯手，推出聯名中衛口罩。運用了特別設計的幾何牛年圖案和ADV_LABEL服裝花色為靈感，打造了駝棕、橄欖綠，以及黑、白共4色口罩。依舊是只送不賣，從2月1日起，消費滿5,500元，即可一次獲得4款共30片。同時，品牌再加碼，只要購物買7,500元，即可享聯名口罩或限量對杯二選一，送完為止。

PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列FANNY PACK包2,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列FANNY PACK包2,850元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列後背包4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL ESCAPE系列後背包4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL BUNK系列SHOULDER包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL BUNK系列SHOULDER包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL BUNK系列FANNY PACK包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL BUNK系列FANNY PACK包3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL和ADV_LABEL分別推出「極致灰」與「亮麗黃」滿額贈馬克杯。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL和ADV_LABEL分別推出「極致灰」與「亮麗黃」滿額贈馬克杯。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

品牌 口罩

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