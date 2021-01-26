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打卡送餅乾、滿額9折！嚕嚕米餐廳「草莓甜點餐」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嚕嚕米主題餐廳推出「嚕嚕米你好莓」草莓系餐點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米主題餐廳推出「嚕嚕米你好莓」草莓系餐點。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

來自日本、全台唯一的「嚕嚕米主題餐廳」（Moomin Cafe）自1月27日起，將推出全新的「嚕嚕米你好莓」期間限定菜單，包括有嚕嚕米草莓生乳捲、小不點美莓塔等一系列草莓季餐點。同時還有打卡送手工餅乾、出示報導享9折等不同優惠。

嚕嚕米主題餐廳此次草莓季所推出的甜點，選用日本中澤乳業製作、由北海道優質乳源為原料的鮮奶油，帶有清爽細緻的口感。其中「嚕嚕米草莓生乳捲」的蛋糕，使用日本鑽石牌麵粉製成，蓬鬆綿密，再搭配上中澤乳霜以及台灣草莓，帶來酸甜的可口滋味，每份180元。

「小不點美莓塔」則是採用日本國產麵粉及法國Elle & Vire鐵塔牌發酵奶油製成手工塔皮，散發著淡淡堅果香氣；內餡為草莓果醬及馬斯卡邦起司，並搭配上中澤鮮奶油及台灣草莓，還可見到小不點的身影，每份220元。「小不點草莓冰淇淋帕妃」使用了日本明治冰淇淋、優格、京都產的水果麥片、草莓果醬、日本中澤鮮奶油、台灣草莓等優質食材，外表吸睛且層次分明，每杯230元。另外還有「草莓珍珠奶茶」可供品嚐。

為慶祝新品上市，凡點用嚕嚕米你好莓系列餐點，並參與打卡活動，即可招待嚕嚕米手工餅乾1份；另外用餐時出示草莓季的媒體報導，或是親友在今年到店用餐的PO文，消費滿1,000元，即可享9折優惠。另外門市商品部還提供多選嚕嚕米75週年紀念商品，凡購買者，即可以199元，加購嚕嚕米75週年紀念托特包。

嚕嚕米草莓生乳捲，每份180元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
嚕嚕米草莓生乳捲，每份180元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
小不點草莓冰淇淋帕妃，每杯230元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
小不點草莓冰淇淋帕妃，每杯230元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
小不點美莓塔，每份220元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供
小不點美莓塔，每份220元。圖／嚕嚕米主題餐廳提供

日本 冰淇淋

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