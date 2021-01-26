雙人羽絨被輕鬆乾又蓬 LG免曬衣乾衣機16公斤升級上市

看準民眾健康意識不斷提升、對大容量清潔家電的需求，以及觀察到台灣消費者對家電功能、品質的要求高、且願意投資在新功能上的消費趨勢，LG宣布在台推出LG免曬衣乾衣機16公斤新品，不只容量更大、連雙人羽絨被也能輕鬆烘乾，更對應越來越多國人喜愛戶外活動的生活型態，新增防潑水、羽絨外套保養行程，恢復防潑水機能及羽絨蓬鬆度，讓消費者能更有效率地完成全家人衣物的乾衣需求，不再受限天氣、時間及住家環境，打造真正的健康居家生活。

傳統曬衣方式容易受天候影響，且冗長的曬衣、收衣流程更是耗時、費工又費力，北台灣住家曬衣空間小、冬季溼冷總是曬不乾，中南部則是容易受到空汙、異味、蟲害等二次汙染問題影響，晾於室內又易提升室內濕度，且造成棉絮滯留，提高皮膚過敏、呼吸系統疾病等可能性。

為了幫助民眾解放家務辛勞，LG免曬衣乾衣機16公斤容量升級，為業界領先Heat Pump除濕式乾衣機最大容量，可輕鬆放入更多衣物、寢具、織品或玩偶，低溫烘乾技術不傷害衣物材質，安裝便利無須外接瓦斯風管，不排熱風，110V電壓可安全地在室內使用。同時更可配合消費者使用需求，搭配LG蒸氣滾筒洗衣機或Miniwash迷你洗衣機堆疊使用更節省擺放空間。除了新增多達15種客製化乾衣模式，並支援LG ThinQ App遠端操控，可從雲端下載更多衣物護理模式，還可與蒸氣滾筒洗衣機進行Smart Pairing智慧配對，一鍵設定洗衣機與乾衣機適配行程。