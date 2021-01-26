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雙人羽絨被輕鬆乾又蓬 LG免曬衣乾衣機16公斤升級上市

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LG宣布推出免曬衣乾衣機16公斤容量升級版，建議售價49,900元，將於2021年2月1日正式上市。圖／台灣LG電子提供
LG宣布推出免曬衣乾衣機16公斤容量升級版，建議售價49,900元，將於2021年2月1日正式上市。圖／台灣LG電子提供

看準民眾健康意識不斷提升、對大容量清潔家電的需求，以及觀察到台灣消費者對家電功能、品質的要求高、且願意投資在新功能上的消費趨勢，LG宣布在台推出LG免曬衣乾衣機16公斤新品，不只容量更大、連雙人羽絨被也能輕鬆烘乾，更對應越來越多國人喜愛戶外活動的生活型態，新增防潑水、羽絨外套保養行程，恢復防潑水機能及羽絨蓬鬆度，讓消費者能更有效率地完成全家人衣物的乾衣需求，不再受限天氣、時間及住家環境，打造真正的健康居家生活。

傳統曬衣方式容易受天候影響，且冗長的曬衣、收衣流程更是耗時、費工又費力，北台灣住家曬衣空間小、冬季溼冷總是曬不乾，中南部則是容易受到空汙、異味、蟲害等二次汙染問題影響，晾於室內又易提升室內濕度，且造成棉絮滯留，提高皮膚過敏、呼吸系統疾病等可能性。

為了幫助民眾解放家務辛勞，LG免曬衣乾衣機16公斤容量升級，為業界領先Heat Pump除濕式乾衣機最大容量，可輕鬆放入更多衣物、寢具、織品或玩偶，低溫烘乾技術不傷害衣物材質，安裝便利無須外接瓦斯風管，不排熱風，110V電壓可安全地在室內使用。同時更可配合消費者使用需求，搭配LG蒸氣滾筒洗衣機或Miniwash迷你洗衣機堆疊使用更節省擺放空間。除了新增多達15種客製化乾衣模式，並支援LG ThinQ App遠端操控，可從雲端下載更多衣物護理模式，還可與蒸氣滾筒洗衣機進行Smart Pairing智慧配對，一鍵設定洗衣機與乾衣機適配行程。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，台灣的乾衣機市場普及率還可以再更高，且LG近年推出多款新型態家電，都還有很多發展潛力。今年接下來還會出運用A9吸塵器濕拖技術的拖地機器人新品、年底前還預計推出洗碗機，全面擴大清潔家電產品線。

LG免曬衣乾衣機新增多達15種客製化乾衣模式，並特別設計羽絨外套及防潑水外套保養行程，讓衣物恢復原有機能及蓬鬆柔軟。圖／台灣LG電子提供
LG免曬衣乾衣機新增多達15種客製化乾衣模式，並特別設計羽絨外套及防潑水外套保養行程，讓衣物恢復原有機能及蓬鬆柔軟。圖／台灣LG電子提供
宅女小紅與藝人吳鳳以使用者身份出席LG免曬衣乾衣機16公斤新品上市體驗會，直呼LG免曬衣乾衣機16公斤是幸福家庭必備良方。圖／台灣LG電子提供
宅女小紅與藝人吳鳳以使用者身份出席LG免曬衣乾衣機16公斤新品上市體驗會，直呼LG免曬衣乾衣機16公斤是幸福家庭必備良方。圖／台灣LG電子提供
LG免曬衣乾衣機能有效降低衣物乾燥後的含菌量，避免清洗乾淨的衣物受到二次汙染，採用Heat Pump除濕式乾衣技術，並經過BAF英國過敏協會認證，可有效消除99.9%的細菌及過敏原。記者黃筱晴／攝影
LG免曬衣乾衣機能有效降低衣物乾燥後的含菌量，避免清洗乾淨的衣物受到二次汙染，採用Heat Pump除濕式乾衣技術，並經過BAF英國過敏協會認證，可有效消除99.9%的細菌及過敏原。記者黃筱晴／攝影
LG免曬衣乾衣機今年全新推出16公斤容量升級版，連家中的大型寢具、毛毯等織品都能放入，輕鬆享受乾爽潔淨。圖／台灣LG電子提供
LG免曬衣乾衣機今年全新推出16公斤容量升級版，連家中的大型寢具、毛毯等織品都能放入，輕鬆享受乾爽潔淨。圖／台灣LG電子提供
LG衣物護理全系列機種選擇多元靈活，免曬衣乾衣機可堆疊設計節省空間，讓乾衣成為維護居家健康的一環，完整衣物呵護選擇。記者黃筱晴／攝影
LG衣物護理全系列機種選擇多元靈活，免曬衣乾衣機可堆疊設計節省空間，讓乾衣成為維護居家健康的一環，完整衣物呵護選擇。記者黃筱晴／攝影
LG免曬衣乾衣機新增乾衣保養行程，像是冬季保暖的羽絨外套容易潮濕扁塌，面對羽絨材質的特殊性，利用溫風及持續筒轉，恢復蓬鬆柔軟。圖／台灣LG電子提供
LG免曬衣乾衣機新增乾衣保養行程，像是冬季保暖的羽絨外套容易潮濕扁塌，面對羽絨材質的特殊性，利用溫風及持續筒轉，恢復蓬鬆柔軟。圖／台灣LG電子提供

低溫 LG

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