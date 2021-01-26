呆萌倉鼠超療癒！萊爾富「助六的日常」點數加價購推44款限量可愛小物

超商集點的各大肖像主角們總是輪番上陣，是否想來點清新的感覺？萊爾富去推出日本插畫家GOTTE筆下的萌寵倉鼠「助六（すけろく）」療癒生活小物會員點數加價購活動，上線不到一周就被預購一空，1月27日起萊爾富再獨家引進日本正版授權的「助六的日常」第2彈點數加價購活動，限量推出44款生活療癒小物，由日本進口，與官網同步上架銷售，包括明信片、鑰匙圈、吊飾、徽章、資料夾、絨毛零錢包、馬克杯、眼鏡盒、票卡夾、托特包等，還有超級可愛的絨毛娃娃，讓人每一款都想抱緊處理。

萊爾富「助六的日常」第2彈限量推出44款生活療癒小物，即日起至2月23日前會員可透過Hi-Life VIP App內的加價兌換區，就能以最低50 Hi 點、加價75元起，兌換1款指定「助六的日常」周邊商品，數量有限售完為止。

「助六的日常」限量明信片是倉鼠控必收藏的超療癒畫作，共9款，全台共限量1,000張，每張50 Hi點＋75元。

「助六的日常」日常萌小物包括徽章、資料夾、隨機款式站長扭蛋、壓克力鑰匙圈、壓克力吊飾、造型別針、便當袋等，全台總限量共1,000個，其中可愛大頭設計的絨毛零錢包為50 Hi點＋489元，便當袋為50 Hi點＋425元，共有7款的壓克力鑰匙圈每款為50 Hi點＋219元。