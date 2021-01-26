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品味關鍵少數 超熱門ORIS潛水表探潛極限

聯合報 / 記者釋俊哲／專題即時報導
混合精鋼表殼、青銅表圈與藍色彈性尼龍表帶後，讓第三代Carl Brashea腕表散發愜意的度假氛圍。圖／ORIS提供
混合精鋼表殼、青銅表圈與藍色彈性尼龍表帶後，讓第三代Carl Brashea腕表散發愜意的度假氛圍。圖／ORIS提供

根據80/20法則，少數的20%事物，卻扮演80%的重要程度。瑞士中價位腕表品牌豪利時（ORIS）共有賽車、文化、潛水、飛行四大系列。其中潛水表便受到市場熱愛，佔台灣銷售約70%業績。而隨著美國首位非裔國防部長、退役陸軍上將奧斯丁（Lloyd Austin）在參議院以93比2票成為美國首位非裔國防部長，ORIS也火速送上第三代Carl Brashear潛水限量腕表，與漸變的糖杏仁棕色Divers Sixty-Five腕表，探索品味極限。

ORIS台灣區副總經理黃釧峰觀察，由於台灣運動表市場長期以潛水為主流，ORIS早從十多年前已經以Aquis潛水表成為殺手級明星，2016、2018年再推出第一與第二代的Carl Brashear潛水腕表，同時表款前兩代都為超熱門款，到貨台灣後常以超訂價火速成交。新款第三代Carl Brashear潛水限量腕表則是向美國首位非裔潛水士官長Carl Brashear致意，並使用近年蔚為風潮的青銅為表殼物料，兩代皆採限量發行、各限量2,000只。第三代Carl Brashear潛水限量腕表則搭載新款自製機芯Cal.401，可降低耗損的滑動軸承與雙發條盒，因而讓表款在100米防水性能外，同時具備五日鍊長動能。

而另一只年度新品則為同樣瞄準潛水功能的Divers Sixty-Five腕表。腕表的復古風格延續品牌在1965年的首款潛水表設計，漸層的雙色面盤，混合使用圓點、長方與盾牌式的小時刻度，提升了水底的辨識度，並帶來懷舊的1970年代風格。40毫米的精鋼表殼，具備單向旋轉表圈、旋入式精鋼表冠，機芯並有瞬跳換日功能與停秒裝置。糖杏仁棕色的面盤中，指針與時標都具備Super-LumiNova®Light Old Radium夜光塗料，美型、美味，在低光源環境也能清楚讀時。

黃釧峰並表示，基於消費趨勢的輪轉，雖然目前潛水表款大熱，但飛行表款將會是下一個熱門標地。如喜愛運動風格腕表、又想與眾不同，ORIS目前也有Big Crown、Big Crown Pro Pilot、Big Crown Pro Pilot X、BC3等多個系列，其中BC3是常賣的經典系列，Big Crown Pro Pilot X則具有Caliber 115，機芯具有十日長動能，是瞄準進階玩家的中高價之選。

與Erika’s Originals合作的藍色彈性尼龍編織表帶配青銅帶扣，配戴彈性舒適。圖／ORIS提供
與Erika’s Originals合作的藍色彈性尼龍編織表帶配青銅帶扣，配戴彈性舒適。圖／ORIS提供
第一代的Carl Brashear潛水限量腕表全球限量2,000只，並使用熱門的青銅表殼與復古廂型藍寶石水鏡面。圖／ORIS提供
第一代的Carl Brashear潛水限量腕表全球限量2,000只，並使用熱門的青銅表殼與復古廂型藍寶石水鏡面。圖／ORIS提供
Divers Sixty-Five腕表除了棕色皮格表帶，表款另搭配雙色的精鋼、青銅金屬鍊帶，訂價則約68,000元。圖／ORIS提供
Divers Sixty-Five腕表除了棕色皮格表帶，表款另搭配雙色的精鋼、青銅金屬鍊帶，訂價則約68,000元。圖／ORIS提供
新款的Divers Sixty-Five腕表，具有美味、復古的漸變的糖杏仁棕色面盤，62,000元。圖／ORIS提供
新款的Divers Sixty-Five腕表，具有美味、復古的漸變的糖杏仁棕色面盤，62,000元。圖／ORIS提供
第二代Carl Brashear潛水限量腕表於2018年推出，並具備計時碼表功能，同樣全球限量2,000只。圖／ORIS提供
第二代Carl Brashear潛水限量腕表於2018年推出，並具備計時碼表功能，同樣全球限量2,000只。圖／ORIS提供
第三代Carl Brashear潛水限量腕表一旦在官網註冊MyOris會員與腕表資料後，將享延長8年、共10年的保固期，但防水檢查則建議以5年為期。圖／ORIS提供
第三代Carl Brashear潛水限量腕表一旦在官網註冊MyOris會員與腕表資料後，將享延長8年、共10年的保固期，但防水檢查則建議以5年為期。圖／ORIS提供
使用Cal.401自動上鍊機芯的第三代Carl Brashear限量潛水腕表，據官方數據，可達每日-3/+5秒的誤差，訂價約12萬3,000元，預計二月到貨。圖／ORIS提供
使用Cal.401自動上鍊機芯的第三代Carl Brashear限量潛水腕表，據官方數據，可達每日-3/+5秒的誤差，訂價約12萬3,000元，預計二月到貨。圖／ORIS提供

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