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秀出性感小蠻腰 昆凌、容祖兒Versace上身幫穿搭加辣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
昆凌、容祖兒近日都穿Versace服飾露出纖腰。圖／Versace提供
昆凌、容祖兒近日都穿Versace服飾露出纖腰。圖／Versace提供

天王嫂昆凌最近忙著宣傳新電影《叱咤風雲》，前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿一件帥氣的黑色露肚裝，外搭色彩繽紛的拼接印花夾克，很符合電影賽車主題的熱血氛圍。

這件夾克出自義大利時尚品牌Versace早春Flash系列，設計主軸圍繞著80年代高調、搶眼的風格，許多單品都可以見到豹紋、色塊、印花圖騰拼接，搭配實穿的剪裁，很輕鬆就可以打造出創意總監Donatella Versace口中「會讓人們想要穿的、不無聊的」造型。

而搶眼繽紛的概念也延伸到春夏設計，以「海底烏托邦」為靈感的Versace春夏系列，起伏的海浪概念幻化成長裙和晚裝上的輕盈荷葉邊，標誌性Trésor de la Mer印花描繪出海底生物，帶出自然活力質感。女星容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時，就穿上此系列印花裙裝，兩截式設計露出纖細腰身，波浪裙擺搭配色彩亮眼圖騰點綴出超強的舞台效果，看起來俏麗甜美又不失性感。

容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時，穿上Versace春夏系列服裝，兩截式設計露出纖細腰身。圖／Versace提供
容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時，穿上Versace春夏系列服裝，兩截式設計露出纖細腰身。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供
Versace春夏系列以「海底烏托邦」為設計靈感。圖／Versace提供
Versace春夏系列以「海底烏托邦」為設計靈感。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供
容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時，穿上Versace春夏系列服裝，兩截式設計露出纖細腰身。圖／Versace提供
容祖兒最近參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》時，穿上Versace春夏系列服裝，兩截式設計露出纖細腰身。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供
昆凌前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿Versace早春Flash系列夾克。圖／Versace提供

電影 義大利 昆凌 容祖兒

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