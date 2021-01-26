秀出性感小蠻腰 昆凌、容祖兒Versace上身幫穿搭加辣

天王嫂昆凌最近忙著宣傳新電影《叱咤風雲》，前陣子上Yahoo TV「佼心食堂」節目時，身穿一件帥氣的黑色露肚裝，外搭色彩繽紛的拼接印花夾克，很符合電影賽車主題的熱血氛圍。

這件夾克出自義大利時尚品牌Versace早春Flash系列，設計主軸圍繞著80年代高調、搶眼的風格，許多單品都可以見到豹紋、色塊、印花圖騰拼接，搭配實穿的剪裁，很輕鬆就可以打造出創意總監Donatella Versace口中「會讓人們想要穿的、不無聊的」造型。