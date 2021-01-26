劉嘉玲強大氣場看DIOR高級訂製服 穿梭塔羅牌神祕世界

在DIOR 2021春夏高訂發表中，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以迪奧先生熱愛的占卜延續神秘感，運用塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，在影片「The Tarot Castle（塔羅城堡）」表現晚禮服的性感、隱約之美，劉嘉玲、日本女星新木優子也隔空一起觀賞高訂發表。

承接迪奧先生對於占卜和命運徵兆的癡迷，Maria Grazia Chiuri以塔羅牌探索神秘世界，並且極度讚揚女性的陰柔之美，也讓Maria Grazia Chiuri藉此激盪創意。在高訂中的晚禮服，以迷魅的氛圍烘托抽象的結構，例如半浮雕鏤空馬甲式上衣，點綴由義大利藝術家Pietro Ruffo設計的主題圖案，Pietro Ruffo早前曾為Dior Around the World和2021早春女裝繪圖，在高訂也特別為DIOR重新打造一組塔羅牌圖騰，Maria Grazia Chiuri則將標誌性的DIOR灰色廣泛運用在斜紋軟呢、喀什米爾及烏干紗等面料，製作襯衫、裙裝、褲裝與斗篷等，經典的Bar Jacket則以黑色天鵝絨重新演繹。