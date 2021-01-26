聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉嘉玲強大氣場看DIOR高級訂製服 穿梭塔羅牌神祕世界
在DIOR 2021春夏高訂發表中，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以迪奧先生熱愛的占卜延續神秘感，運用塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，在影片「The Tarot Castle（塔羅城堡）」表現晚禮服的性感、隱約之美，劉嘉玲、日本女星新木優子也隔空一起觀賞高訂發表。
承接迪奧先生對於占卜和命運徵兆的癡迷，Maria Grazia Chiuri以塔羅牌探索神秘世界，並且極度讚揚女性的陰柔之美，也讓Maria Grazia Chiuri藉此激盪創意。在高訂中的晚禮服，以迷魅的氛圍烘托抽象的結構，例如半浮雕鏤空馬甲式上衣，點綴由義大利藝術家Pietro Ruffo設計的主題圖案，Pietro Ruffo早前曾為Dior Around the World和2021早春女裝繪圖，在高訂也特別為DIOR重新打造一組塔羅牌圖騰，Maria Grazia Chiuri則將標誌性的DIOR灰色廣泛運用在斜紋軟呢、喀什米爾及烏干紗等面料，製作襯衫、裙裝、褲裝與斗篷等，經典的Bar Jacket則以黑色天鵝絨重新演繹。
影片「塔羅城堡」由義大利導演Matteo Garrone執掌，借鑒威斯康提（Visconti-Sforza）塔羅牌中的圖像元素，宛如走進「冰與火之歌」的中世紀場景，演繹撲朔迷離的視覺敘事，影片圖卡來自文藝復興時期的畫家博尼法西奧．本博（Bonifacio Bembo）為米蘭公爵精心繪製的圖像，點綴了豐富的符號、迷人的圖像，帶來莊重而神秘華麗的晚裝輪廓，同時展開一場找尋自我的冒險旅程。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言