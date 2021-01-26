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劉嘉玲強大氣場看DIOR高級訂製服 穿梭塔羅牌神祕世界

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
劉嘉玲以強大氣場隔空觀賞高級訂製服發表。圖／DIOR提供
劉嘉玲以強大氣場隔空觀賞高級訂製服發表。圖／DIOR提供

在DIOR 2021春夏高訂發表中，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以迪奧先生熱愛的占卜延續神秘感，運用塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，在影片「The Tarot Castle（塔羅城堡）」表現晚禮服的性感、隱約之美，劉嘉玲、日本女星新木優子也隔空一起觀賞高訂發表。

承接迪奧先生對於占卜和命運徵兆的癡迷，Maria Grazia Chiuri以塔羅牌探索神秘世界，並且極度讚揚女性的陰柔之美，也讓Maria Grazia Chiuri藉此激盪創意。在高訂中的晚禮服，以迷魅的氛圍烘托抽象的結構，例如半浮雕鏤空馬甲式上衣，點綴由義大利藝術家Pietro Ruffo設計的主題圖案，Pietro Ruffo早前曾為Dior Around the World和2021早春女裝繪圖，在高訂也特別為DIOR重新打造一組塔羅牌圖騰，Maria Grazia Chiuri則將標誌性的DIOR灰色廣泛運用在斜紋軟呢、喀什米爾及烏干紗等面料，製作襯衫、裙裝、褲裝與斗篷等，經典的Bar Jacket則以黑色天鵝絨重新演繹。

影片「塔羅城堡」由義大利導演Matteo Garrone執掌，借鑒威斯康提（Visconti-Sforza）塔羅牌中的圖像元素，宛如走進「冰與火之歌」的中世紀場景，演繹撲朔迷離的視覺敘事，影片圖卡來自文藝復興時期的畫家博尼法西奧．本博（Bonifacio Bembo）為米蘭公爵精心繪製的圖像，點綴了豐富的符號、迷人的圖像，帶來莊重而神秘華麗的晚裝輪廓，同時展開一場找尋自我的冒險旅程。

新木優子身穿DIOR經典Bar Jacket和紗裙。圖／DIOR提供
新木優子身穿DIOR經典Bar Jacket和紗裙。圖／DIOR提供
承接迪奧先生對於占卜和命運徵兆的癡迷，Maria Grazia Chiuri以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙。圖／DIOR提供
承接迪奧先生對於占卜和命運徵兆的癡迷，Maria Grazia Chiuri以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙。圖／DIOR提供
代表月亮的粉紅色金銀線斜紋雪妮爾絨線、點綴華鐸褶洋裝。圖／DIOR提供
代表月亮的粉紅色金銀線斜紋雪妮爾絨線、點綴華鐸褶洋裝。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri運用斜紋軟呢、喀什米爾及烏干紗等面料，製作襯衫、裙裝、褲裝與斗篷等。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri運用斜紋軟呢、喀什米爾及烏干紗等面料，製作襯衫、裙裝、褲裝與斗篷等。圖／DIOR提供
DIOR發表2021春夏高級訂製服。圖／DIOR提供
DIOR發表2021春夏高級訂製服。圖／DIOR提供
代表「愚者」的服裝以刺繡上衣、緞面羅紗半身裙和金色薄紗襯衫表現。圖／DIOR提供
代表「愚者」的服裝以刺繡上衣、緞面羅紗半身裙和金色薄紗襯衫表現。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri以星座、占卜等帶有未知、神秘色彩的元素，打造2021春夏高級訂製服。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri以星座、占卜等帶有未知、神秘色彩的元素，打造2021春夏高級訂製服。圖／DIOR提供
倒吊人的服裝包括刺繡胸飾以及雲紋緹花長褲。圖／DIOR提供
倒吊人的服裝包括刺繡胸飾以及雲紋緹花長褲。圖／DIOR提供
DIOR發表2021高級訂製服，以塔羅牌的神祕融入奢華細緻的晚裝輪廓。圖／DIOR提供
DIOR發表2021高級訂製服，以塔羅牌的神祕融入奢華細緻的晚裝輪廓。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，表現晚禮服的性感、隱約之美。圖／DIOR提供
Maria Grazia Chiuri以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，表現晚禮服的性感、隱約之美。圖／DIOR提供
DIOR以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，發表2021春夏高級訂製服影片「塔羅城堡」。圖／DIOR提供
DIOR以塔羅牌打開神秘世界的鑰匙，發表2021春夏高級訂製服影片「塔羅城堡」。圖／DIOR提供
半浮雕鏤空馬甲式上衣，點綴由義大利藝術家Pietro Ruffo設計的主題圖案
半浮雕鏤空馬甲式上衣，點綴由義大利藝術家Pietro Ruffo設計的主題圖案
象徵沉穩優雅的橄欖綠色，為2021春夏高訂廣泛運用的色系。圖／DIOR提供
象徵沉穩優雅的橄欖綠色，為2021春夏高訂廣泛運用的色系。圖／DIOR提供

塔羅牌 義大利 劉嘉玲

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