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王建民演繹CITIZEN衛星對時表 霸氣總裁感上身帥翻全場
日系品牌CITIZEN獨步表壇，自2011年發展出的全球首款光動能衛星對時表，迄今超過10年，站穩市場領導地位。而品牌今年再突破自我，以支援登月計畫相同的超級鈦技術打造出全新光動能GPS衛星對時表創速款，請來代言人也是棒球界巨星的王建民演繹，頓時讓霸氣總裁感上身，帥翻全場。
當代男性風格誰說了算？無論是什麼造型，總不能少一款高質感腕表來陪襯。由CITIZEN代言人王建民所詮釋的光動能GPS衛星對時表創速款CC4014-62E，就以沉穩、洗鍊且兼具機能感的設計，讓擁有者能夠輕易在不同場合配戴，凸顯菁英般的氣質。CITIZEN利用表面硬化技術Duratect DLC讓腕表呈現灰黑色調，並讓表盤上左右兩側的計時小表圈以雙色交錯構成，搭配橘紅色火光的秒針，成為CITIZEN高階光動能GPS衛星對時表的專屬色。搭載機芯F950，因此具有如GPS定位對時、衛星對時，星期盤以及萬年曆功能，39個時區輕鬆切換。
不僅如此，CITIZEN最暢銷的光動能全球電波機芯，也推出新紳士必備款，包括了鍍上碳黑色不鏽鋼材質的光動能全球電波對時表AT8205-83L，面盤選用深洋藍色調，12個時標以及時針分針則點綴金色，呈現成熟韻味。而另一款AT8205-83E腕表，以夜幕黑表盤加上多層次鍊帶彰顯洗鍊感，兩款腕表同樣具備26個主要城市時間，萬年曆、星期及日期等實用功能，更是男性消費者入手新表款的最佳選擇。
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