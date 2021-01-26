快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建民演繹CITIZEN衛星對時表 霸氣總裁感上身帥翻全場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN代言人王建民以西裝造型搭配光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，73,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人王建民以西裝造型搭配光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，73,800元。圖／CITIZEN提供

日系品牌CITIZEN獨步表壇，自2011年發展出的全球首款光動能衛星對時表，迄今超過10年，站穩市場領導地位。而品牌今年再突破自我，以支援登月計畫相同的超級鈦技術打造出全新光動能GPS衛星對時表創速款，請來代言人也是棒球界巨星的王建民演繹，頓時讓霸氣總裁感上身，帥翻全場。

當代男性風格誰說了算？無論是什麼造型，總不能少一款高質感腕表來陪襯。由CITIZEN代言人王建民所詮釋的光動能GPS衛星對時表創速款CC4014-62E，就以沉穩、洗鍊且兼具機能感的設計，讓擁有者能夠輕易在不同場合配戴，凸顯菁英般的氣質。CITIZEN利用表面硬化技術Duratect DLC讓腕表呈現灰黑色調，並讓表盤上左右兩側的計時小表圈以雙色交錯構成，搭配橘紅色火光的秒針，成為CITIZEN高階光動能GPS衛星對時表的專屬色。搭載機芯F950，因此具有如GPS定位對時、衛星對時，星期盤以及萬年曆功能，39個時區輕鬆切換。

CITIZEN代言人王建民以西裝造型搭配光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，73,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人王建民以西裝造型搭配光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，73,800元。圖／CITIZEN提供

不僅如此，CITIZEN最暢銷的光動能全球電波機芯，也推出新紳士必備款，包括了鍍上碳黑色不鏽鋼材質的光動能全球電波對時表AT8205-83L，面盤選用深洋藍色調，12個時標以及時針分針則點綴金色，呈現成熟韻味。而另一款AT8205-83E腕表，以夜幕黑表盤加上多層次鍊帶彰顯洗鍊感，兩款腕表同樣具備26個主要城市時間，萬年曆、星期及日期等實用功能，更是男性消費者入手新表款的最佳選擇。

CITIZEN利用表面硬化技術Duratect DLC讓腕表呈現灰黑色調，並讓表盤上左右兩側的計時小表圈以雙色交錯構成。圖／CITIZEN提供
CITIZEN利用表面硬化技術Duratect DLC讓腕表呈現灰黑色調，並讓表盤上左右兩側的計時小表圈以雙色交錯構成。圖／CITIZEN提供

CITIZEN光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，鈦金屬表殼、表鍊，73,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能GPS衛星對時CC4014-62E表創速款，鈦金屬表殼、表鍊，73,800元。圖／CITIZEN提供

光動能全球電波AT8205-83E對時表，鍍碳黑色不鏽鋼表殼、表鍊，28,800元。圖／CITIZEN提供
光動能全球電波AT8205-83E對時表，鍍碳黑色不鏽鋼表殼、表鍊，28,800元。圖／CITIZEN提供

光動能全球電波AT8205-83L對時表，鍍碳黑色不鏽鋼表殼、表鍊，29,800元。圖／CITIZEN提供
光動能全球電波AT8205-83L對時表，鍍碳黑色不鏽鋼表殼、表鍊，29,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 男性 品牌 王建民

延伸閱讀

MLB／曾在國民執教王建民 77歲教頭強森確診新冠肺炎

中職／中信22人教練團大陣仗 王建民今年整季待好待滿

MLB／他的數據象徵時代的改變 官網撰文感嘆王建民

前洋基投手休斯英年早退 曾創單季史上最佳數據

相關新聞

呆萌倉鼠超療癒！萊爾富「助六的日常」點數加價購推44款限量可愛小物

超商集點的各大肖像主角們總是輪番上陣，是否想來點清新的感覺？萊爾富去推出日本插畫家GOTTE筆下的萌寵倉鼠「助六（すけろ...

肉盤重1.5公斤！肉多多「開運鍋」爽嗑牛小排、雲林豬

農曆新年即將到來，以大份量肉盤著稱的「肉多多火鍋」了解民眾過年圍爐的需求，特別以美國牛小排、台灣雲林培根豬等不同食材，推...

最後一波手刀快搶！PChome 24h購物、momo購物網 「哆啦A夢聯名醫療口罩」預購時間快筆記

「哆啦A夢聯名醫療口罩」最後一波！PChome 24購物、momo購物網都將於1月28日上午9點開放限量預購華淨醫材與哆...

全家便利商店推「LINE FRIENDS集點換購」！三角靠枕、摺疊收納拖車可愛必收

熊大、兔兔、莎莉出沒全家便利商店！看好人氣肖像聯名總能吸引一票鐵粉搶買，全家便利商店將於1月27日起限量推出「LINE ...

熊大抱枕帶回家！藏壽司推出13款「LINE FRIENDS扭蛋」

來自日本的「藏壽司」，自2月1日起攜手LINE FRIENDS，限時推出13款期間限定的特色扭蛋，包括有結合藏壽司與BR...

送禮商機噴發 富邦媒食品禮盒買氣成長近9成

年貨置辦進入白熱化階段，富邦媒（8454）表示，送禮商機噴發，旗下momo購物網食品禮盒買氣成長近9成。另外，疫情推升預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。