男神橫濱流星萌秀貓！畫面太高能網友狂轉

主演「想見你的愛」的橫濱流星無疑是當紅的日劇男神。繼去年頂著一頭粉紅色染髮與深田恭子在「初戀那天所讀的故事」中姐弟戀一夕爆紅之後，去年「我們有點不對勁」更讓他人氣扶搖直上。日前上映的浪漫愛情電影「想見你的愛」中他的魅力更是完全施展開來。和小田切讓一樣是從拍攝特攝「假面超人」出道的這位新世代小鮮肉，紅到日本的國際時尚雜誌為他策劃一整本專屬特刊別冊。他與貓咪一起入鏡賣萌的封面照，在網路上被粉絲瘋狂轉發。

橫濱流星除了穿著DIOR最新男裝入境，他也在封面故事內頁演繹了多款DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品，展現優雅的時尚魅力。由DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane主導的Rose des Vents珠寶系列推出新作，融入迪奧先生對日用星辰與命運的信仰，化為Rose Céleste裝飾日月星辰的各式圖章。橫濱流星配戴的開放式的穀粒紋金質戒指，一端鑲嵌美鑽，另一端裝飾Rose des Vents的八芒星或Rose Céleste的日月圖章，以如幸運符般的設計，成為DIOR近年來最受歡迎的系列。 DIOR Rose Celeste月亮黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供 橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG 橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG 橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG DIOR Rose Celeste太陽黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供 橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG