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男神橫濱流星萌秀貓！畫面太高能網友狂轉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG

主演「想見你的愛」的橫濱流星無疑是當紅的日劇男神。繼去年頂著一頭粉紅色染髮與深田恭子在「初戀那天所讀的故事」中姐弟戀一夕爆紅之後，去年「我們有點不對勁」更讓他人氣扶搖直上。日前上映的浪漫愛情電影「想見你的愛」中他的魅力更是完全施展開來。和小田切讓一樣是從拍攝特攝「假面超人」出道的這位新世代小鮮肉，紅到日本的國際時尚雜誌為他策劃一整本專屬特刊別冊。他與貓咪一起入鏡賣萌的封面照，在網路上被粉絲瘋狂轉發。

橫濱流星除了穿著DIOR最新男裝入境，他也在封面故事內頁演繹了多款DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品，展現優雅的時尚魅力。由DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane主導的Rose des Vents珠寶系列推出新作，融入迪奧先生對日用星辰與命運的信仰，化為Rose Céleste裝飾日月星辰的各式圖章。橫濱流星配戴的開放式的穀粒紋金質戒指，一端鑲嵌美鑽，另一端裝飾Rose des Vents的八芒星或Rose Céleste的日月圖章，以如幸運符般的設計，成為DIOR近年來最受歡迎的系列。

DIOR Rose Celeste月亮黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供
DIOR Rose Celeste月亮黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
DIOR Rose Celeste太陽黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供
DIOR Rose Celeste太陽黃K金戒指，11萬4,000元。圖／DIOR提供
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG
橫濱流星拍攝時尚雜誌封面並演繹DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰珠寶系列作品。圖／取自IG

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