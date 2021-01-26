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肉盤重1.5公斤！肉多多「開運鍋」爽嗑牛小排、雲林豬

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉多多推出3款「奔向幸福開運鍋」，每套肉品總重達1.5公斤。圖／肉多多提供
肉多多推出3款「奔向幸福開運鍋」，每套肉品總重達1.5公斤。圖／肉多多提供

農曆新年即將到來，以大份量肉盤著稱的「肉多多火鍋」了解民眾過年圍爐的需求，特別以美國牛小排、台灣雲林培根豬等不同食材，推出3款「奔向幸福開運鍋」，每款總肉量達1.5公斤，還附有2款湯底，讓民眾在家輕鬆享受火鍋樂趣。

業者指出，近期民眾的本土食材意識抬頭，因此今年將雲林地區的精選豬肉納入外帶分享鍋的菜單中。雲林豬肉的纖維細緻，涮煮後脆中帶香，十分適合細細品味。3款套餐方案中，「五福臨門」內含美國牛小排、台灣松阪豬、雲林培根豬、美國培根牛、無骨鮮雞腿各300公克；「牛轉乾坤」則是有美國牛小排、美國板腱牛、紐澳嫩肩牛、美國培根牛、無骨鮮雞腿各300公克；「豬事大吉」集結雲林培根豬、雲林梅花豬、台灣松阪豬、西班牙伊比利豬、無骨鮮雞腿各300公克，售價均為1,688元，適合4～6人享用。

除了總重1.5公斤的肉品外，套餐也提供10款的湯底可供選擇，其中也包含川府麻辣、蒜頭蛤蜊雞、海味石頭湯等3款原需加價才能升級的湯底。民眾也可以升級「招牌雙人菜盤」增添口感與鮮度，每份100元。3款奔向幸福開運鍋自即日起至2月16日期間限時供應。

火鍋 套餐 開運

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