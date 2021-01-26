聽新聞
test
0:00 / 0:00
最後一波手刀快搶！PChome 24h購物、momo購物網 「哆啦A夢聯名醫療口罩」預購時間快筆記
「哆啦A夢聯名醫療口罩」最後一波！PChome 24購物、momo購物網都將於1月28日上午9點開放限量預購華淨醫材與哆啦A夢聯名系列醫療口罩，推出第3波《STAND BY ME 哆啦A夢 2》電影獨家造型「夢幻婚禮款」、「我們結婚了款 」、「哆啦A夢經典款」等3款，讓長大成人、步入禮堂的大雄與靜香在西洋情人節前夕同框放閃，每款皆提供成人款、兒童款2種尺寸，單盒10片裝售價230元，限量售完為止。
華淨醫材與哆啦A夢聯名系列醫療口罩「夢幻婚禮款」結合電影情節中大雄與靜香步入禮堂，分別穿上帥氣西裝與甜美婚紗；「我們結婚了款」以大雄、靜香的幸福合照設計，結合打著可愛領結的哆啦A夢頭像與柔和的藍底口罩配色；「哆啦A夢經典款」則以俏皮可愛的哆啦A夢為設計主軸，超萌卡通圖案勾起滿滿童年回憶。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言