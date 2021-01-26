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最後一波手刀快搶！PChome 24h購物、momo購物網 「哆啦A夢聯名醫療口罩」預購時間快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網將於1月28日上午9點開放第3波「哆啦A夢醫療口罩」預購，限量釋出3款聯名樣式。圖／momo購物網提供
momo購物網將於1月28日上午9點開放第3波「哆啦A夢醫療口罩」預購，限量釋出3款聯名樣式。圖／momo購物網提供

哆啦A夢聯名醫療口罩」最後一波！PChome 24購物、momo購物網都將於1月28日上午9點開放限量預購華淨醫材與哆啦A夢聯名系列醫療口罩，推出第3波《STAND BY ME 哆啦A夢 2》電影獨家造型「夢幻婚禮款」、「我們結婚了款 」、「哆啦A夢經典款」等3款，讓長大成人、步入禮堂的大雄與靜香在西洋情人節前夕同框放閃，每款皆提供成人款、兒童款2種尺寸，單盒10片裝售價230元，限量售完為止。

華淨醫材與哆啦A夢聯名系列醫療口罩「夢幻婚禮款」結合電影情節中大雄與靜香步入禮堂，分別穿上帥氣西裝與甜美婚紗；「我們結婚了款」以大雄、靜香的幸福合照設計，結合打著可愛領結的哆啦A夢頭像與柔和的藍底口罩配色；「哆啦A夢經典款」則以俏皮可愛的哆啦A夢為設計主軸，超萌卡通圖案勾起滿滿童年回憶。

PChome 24h購物將於1月28日上午9點開放預購第3波華淨醫材與哆啦A夢聯名醫療口罩，每盒10片裝售價230元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於1月28日上午9點開放預購第3波華淨醫材與哆啦A夢聯名醫療口罩，每盒10片裝售價230元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於1月28日上午9點開放預購第3波華淨醫材與哆啦A夢聯名醫療口罩，每盒10片裝售價230元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於1月28日上午9點開放預購第3波華淨醫材與哆啦A夢聯名醫療口罩，每盒10片裝售價230元。圖／PChome 24h購物提供

哆啦A夢 口罩 購物網

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