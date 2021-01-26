全家便利商店推「LINE FRIENDS集點換購」！三角靠枕、摺疊收納拖車可愛必收

熊大、兔兔、莎莉出沒全家便利商店！看好人氣肖像聯名總能吸引一票鐵粉搶買，全家便利商店將於1月27日起限量推出「LINE FRIENDS集點換購」，共有居家療癒用品、外出野餐實用用品等2大系列，使用會員點數200點+59元起即可換購。

全家便利商店「LINE FRIENDS集點換購」共有9款「熊大好友啵啵吸盤公仔」、9款金色特別版「熊大好友啵啵吸盤公仔」，底下有吸盤設計，可擺放於電腦桌前、公仔展示櫃，200點+59元可隨機換購1款，彩色版、金色特別版成套皆為2,000點+500元；專為吸盤公仔設計的「小場景收納盒」後方還可放置文具小物，400點+99元。

「佳節玻璃收納罐」外殼印上熊大、兔兔角色新春造型款，400點+169元或3,000點+139元可換購1款；「熊大午茶吸管杯」吸管杯附有小孔杯蓋、小孔杯蓋專用杯塞及不鏽鋼吸管，可依照使用習慣替換，共2款，400點+459元或3,000點+399元可換購1款；細長壺嘴設計的「熊大午茶手沖壺」400點+549元或3,000點+499元；簡約霧面杯身的「雙層不鏽鋼杯」共有2款，400點+459元或3,000點+399元可換購1款。

「懶洋洋三角靠枕」共有熊大、莎莉等2款，三角形靠枕上縫製3種高度鈕扣，可依不同需求調整，不管是躺著、趴著、靠著都可隨心所欲，400點+899元或3,000點+799元可換購1款；「暖暖收納毯」同樣也有熊大、莎莉等2款，400點+599元或3,000點+499元可換購1款；滿版熊大與莎莉印花的「休息一下野餐墊」隨附收納袋，是郊遊踏青的好夥伴，400點+249元或3,000點+199元。

大容量的「熊大親親摺疊收納拖車」，附有升縮拉桿，不論是露營、野餐或是平日到量販超市購物都好用，400點+549元或3,000點+499元。還有一款超適合過年期間闔家玩樂的「熊大歡樂遊戲組」，包含賓果機、賓果球、遊戲卡、賓果便條紙本及貼紙，可以當作聚會的摸彩抽號遊戲機，400點+549元或3,000點+499元。