熊大抱枕帶回家！藏壽司推出13款「LINE FRIENDS扭蛋」

來自日本的「藏壽司」，自2月1日起攜手LINE FRIENDS，限時推出13款期間限定的特色扭蛋，包括有結合藏壽司與BROWN & FRIENDS角色的「玉子燒熊大」、「鮪魚熊美」等5款立體吊飾，還有4款指膠帶，以及4款角色磁鐵，搭配滿額集點活動，還能把熊大抱枕、BROWN & FRIENDS帆布袋帶回家。

藏壽司本次攜手LINE FRIENDS的扭蛋共計有13款，包括熊大、兔兔、莎莉等角色都是設計主角。5款立體吊飾中，共計有躺在玉子燒上的「玉子燒熊大」、還有站在鮪魚壽司上的「鮪魚熊美」，另外還有「鮮蝦兔兔」以及「壽司莎莉」，另外還有命中率僅1/500的特別獎「熊大與莎莉」，適合粉絲蒐集。

紙膠帶則是有熊大、兔兔、莎莉、組圖等4種款式，都可以見到各個角色與藏壽司餐點交錯的可愛模樣。另外並有4款馬口鐵磁鐵，各自印有莎莉、熊大、兔兔與組圖圖案，成為居家或辦公區域的療癒小物。