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史上首見品酒尬辦桌 格蘭8年「廟口酒水席」歲末登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「格蘭8年廟口酒水席」號召帶貨直播主熱情站台，即時競標現買現刷。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年廟口酒水席」號召帶貨直播主熱情站台，即時競標現買現刷。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

史上第一場「廟口酒水席」強勢登場！格蘭父子洋酒旗下最早成立的百年調和威士忌品牌格蘭（Grant’s），於歲末首次開辦台灣限定辦桌活動，在台北及高雄兩地廟口熱烈開桌，讓威士忌品飲尬上台式流水席。除邀請到國寶級辦桌雙霸林明燦（阿燦師）與汪義勇（阿勇師）掌廚，還請到寶島叫賣哥（葉昇峻）擔任嘉賓，以及帶貨直播主站台，採即時競標現買現刷，讓現場喝到high、買到high，熱鬧一整晚。

在台灣，「辦桌」是具有特殊文化意義的筵席活動，連動著人與人之間可貴的人情味，被視為在地飲食文化的重要象徵。今年年終之際，Grant’s格蘭精心打造兩場只有格蘭8年夠格、獨一無二的體驗活動，分別於台北及高雄兩地宮廟口熱情開辦「格蘭8年廟口酒水席」，將威士忌品飲帶入在地辦桌體驗，充分凸顯出格蘭8年在辦桌場域的超高CP值優勢。

此次辦桌節目更獨家請來多位超級帶貨直播主擔任嘉賓，包括W新零售直播工廠、新方活海鮮、及東港強日本和牛專賣店現場開台直賣商品，讓觀眾品酩一桌好菜與好酒的同時，還能參與線上線下即時競標，有機會以粉碎行情的價碼帶走多項高CP值的激鮮好貨與壓箱山珍海味。從夜市賣到家喻戶曉的台灣叫賣男神寶島叫賣哥也驚喜現身，帶來招牌逗趣順口溜和超狂快嘴，成為最接地氣的精彩節目。

格蘭是最具代表性的蘇格蘭調和威士忌品牌之一，於2019年特別針對台灣消費者量身打造全方位升級的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」，是同級產品中，唯一以超值價格擁有8年威士忌禮遇的酒款。原廠將陳年至少8年的原酒移入雪莉桶過桶熟成，酒精濃度40%，桂圓香氣中帶有一絲煙燻味，並散發著橡木芬芳與香草氣息，入口後清爽香甜花果香氣，甘甜滑順讓人不絕於口，留下的麥芽香尾韻豐富悠長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭8年廟口酒水席」於台北及高雄兩地廟口熱情開辦。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年廟口酒水席」於台北及高雄兩地廟口熱情開辦。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年廟口酒水席」邀請寶島叫賣哥（葉昇峻）擔任嘉賓，精彩演繹招牌順口溜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭8年廟口酒水席」邀請寶島叫賣哥（葉昇峻）擔任嘉賓，精彩演繹招牌順口溜。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
史上第一場「格蘭8年廟口酒水席」登場。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
史上第一場「格蘭8年廟口酒水席」登場。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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