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後疫情「保養吹天然風」！尼爾氏、NEOM帶來療癒體驗
後疫情時代的新日常，對許多人來說，就是在家的時間變多了，因此也讓更多人重視居家保養，並更注重使用保養品的天然性，也讓不少品牌吹起天然風。英國皇室御用有機香氛NEOM，強調天然原料，不添加化學與人工成分，新推出身體保養系列，而另一英國有機品牌Neal’s Yard Remedies（NYR）尼爾氏也新推出野玫瑰亮采身體系列。
NEOM的產品全在英國以手工製造，結合天然精油、植物油與珍貴的護膚成分，透過嗅覺帶來滿滿儀式感，全新身體保養系列包含日安美好、完美幸福兩款香味，日安美好結合野薄荷、柑橘等8種精油，以果香提振心情；完美幸福揉合摩洛哥粉紅玫瑰、萊姆、黑胡椒等共17種天然精油帶點玫瑰的清新風格。
日安美好推出有香氛皂、潔膚露、潤膚乳與身體潤澤霜，其中身體潤澤霜特別加入礦物質元素「鎂」，能紓解情緒壓力；完美幸福則有潔膚露、潤膚乳與身體潤澤霜，潤澤霜含有維他命A與維他命E的乳油木果油、摩洛哥堅果油、沙棘果油，讓肌膚柔嫩滋養。
尼爾氏NYR野玫瑰亮采身體系列，含有野生玫瑰果油，富含維他命原A、維他命E、不飽和脂肪酸Omega 3、6、9，鎮靜、保濕、柔嫩皮膚，改善膚色暗沉，全系列產品通過英國土壤協會COSMOS認證，貫徹品牌致力於實踐環境永續的堅持，以最純淨的養分促進肌膚由內而外全面健康。新品包含身體去角質霜、沐浴油、身體乳及身體潤膚精露。
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