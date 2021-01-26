全家便利商店再推牛年限定「BROWN & FRIENDS福袋」！另有超商首推高價值福袋預購宅配到家
全家便利商店自1月13日首波推出「1+3款」限量春節福袋，開賣兩周就熱銷超過70萬份，完銷率超過8成；第二波福袋將於1月27日登場，除了與LINE FRIENDS攜手推出2款限量的牛年限定「BROWN & FRIENDS福袋」之外，更創超商首見的3888元、6888元限量高價值福袋（共4款），將29吋行李箱、小家電、炒鍋等放入福袋，並同樣附上抽獎券，預購後直接宅配送到家。
全家便利商店今年與LINE FRIENDS合作，以熊大、兔兔為主題推出2款牛年限定的「BROWN & FRIENDS限量福袋」，熊大、兔兔分別換上牛年新裝，喜氣又可愛，光是福袋包裝就超想手刀收藏；福袋內有超值的糖果、零食、飲料等商品，同時加入牛年限定BROWN & FRIENDS筆記本、撲克牌、紅包袋（4款）、收納包等周邊商品，每袋皆附上抽獎券一張，有機會抽中賓士轎車。「BROWN & FRIENDS福袋」將於1月27日凌晨0點起於全家便利商店全台門市限量開賣、1月27日上午10點起同步開放預購，售價皆為399元，兔兔版限量30,000袋、熊大版限量70,000袋，售完為止。
看準過年前大眾添購家電、餐具等需求增加，全家便利商店今年首度推出3,888元、6,888元的限量高價值福袋，內容物市價皆超過萬元，相當於以3折優惠價就能購入，皆附有抽獎券，更是超商通路首見的福袋規格，1月27日起可於全家便利商店全台門市FamiPort機台預購，商品將直接宅配到家，4款合計限量1,200個。
3,888元限量高價值福袋共有2款，A組內容物包括CORNINGWARE韓國製H2O不沾雙耳鍋22cm（含蓋）、樂扣樂扣矽膠粉彩摺疊保鮮盒500ml藍色與粉色各2個、AT美國旅行者Scholar簡約都會筆電後背包、2個德國BRITA都會款Fill&Go Vital隨身濾水瓶0.6L、加贈康寧微笑三色堇450ml中式碗2入組；B組內容物包括CORNINGWARE韓國製H2O不沾單柄鍋18cm（含蓋）、2組樂扣樂扣interlock系列堆疊轉轉罐4件組、樂扣樂扣P&Q橡膠木健康料理砧板3入組、Tefal法國特福1.7L智能溫控電水壺、加贈康寧微笑三色堇300ml馬克杯2入組。
6,888元的限量高價值福袋同樣有2款，A組內容物包括AT美國旅行者29吋Hygge防盜防爆拉鍊可擴充行李箱（銀色）、Tefal法國特福高速熱能營養調理機、樂扣樂扣圓形耐熱玻璃1+1超值組1,300ml、樂扣樂扣P&Q TITAN超輕量鈦金鑄造炒鍋32cm（粉藍、粉紅隨機出貨）、加贈康寧微笑三色堇450ml中式碗2入組及康寧微笑三色堇300ml馬克杯2入組；B組內容物包括AT美國旅行者29吋Hygge防盜防爆拉鍊可擴充行李箱（銀色）、Tefal法國特福饗味智能萬用鍋（森林黑）、樂扣樂扣多用途粉彩廚具7件組（粉色）、2個樂扣樂扣我的溫感手提咖啡杯（銀絲天使）540ml、2個樂扣樂扣圓形耐熱玻璃1+1超值組1,300ml、康寧微笑三色堇450ml中式碗-2入組、康寧微笑三色堇300ml馬克杯2入組。
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