狂飆16年！Roger Dubuis鏤空雙飛行陀飛輪全新進化

一加一不總是等於二，雖然是簡單的算式，但一加一常能疊加出驚人的創意花火，在工藝、時裝、高級珠寶、跨界合作早有先例。羅傑杜彼（Roger Dubuis）在2005年時推出雙陀飛輪腕表，讓兩個陀飛輪共存於表面，對稱、和諧，但創造出滂礡的動態氣勢，表廠在15年間，持續在質材、寶石鑲嵌、鏤空技法上帶來各種創意，近期再推出全新Excalibur鏤空雙飛行陀飛輪腕表，各限量8枚的玫瑰金與白金款，以及同樣限量的長方形切割鑽石款。

重新改良、進化過的RD108SQ機芯手上鍊機芯，具備更鮮明的穿透視覺與欣賞樂趣：鏤空機芯具備Roger Dubuis經典星形裝飾盤緣、主夾板，以及極具戲劇效果的橋板，線條錯綜複雜跨越、懸浮於發條盒、齒輪上方，像一首時間的大型樂章，鏗鏘有力。新一代機芯使用了鈦金屬框架成功「輕量化」，並將動力儲存提升至72小時。