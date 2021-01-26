跟著潮流明星學穿搭！必備Onitsuka Tiger經典潮履、Air Jordan聯名鞋

明星的一舉一動總是吸引粉絲注意，身上穿搭也成為仿效的範本，就如同韓國A.C.E男團在MV中穿上Onitsuka Tiger（鬼塚虎）的潮流鞋款，引發「穿同款」效益。更別說，陳冠希所主導的CLOT與Jordan Brand聯名鞋款，也是被秒殺的保證。

由東勳、Wow、Jun、金柄官、Chan組成韓國男團A.C.E日前才曝光全新混音單曲《Fav Boyz (feat. Thutmose) [Steve Aoki's Gold Star Remix]》的MV，就獲得了美國Billboard舞曲類排行的第十二名，這也是繼BTS、MONSTA X、BLACKPINK後，第四位進入該榜單的K-POP藝人。而且在這支MV中，為了呼應主題A.C.E的成員紛紛穿上Onitsuka Tiger的DENTIGRE系列齒狀厚底鞋、經典的老虎黃MEXICO 66 SD M PF、或簡約的HMR PEAK系列靴款，展現華麗的表演與服裝風格。而且隨著MV在線上觀看的次數達到近百萬，A.C.E成員們所穿的鞋款，也成為品牌近來詢問度最高的品項之一，其人氣效應不容忽視。

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

另外，CLOT和Jordan Brand聯名系列，也是潮流迷關注的單品之一，除了先前曝光外觀形似「兵馬俑」的款式外，更有以「玉」為主題的設計。擅於結合中、西文化的CLOT便將在中華歷史文化中，象徵著好運的玉石元素，融入到 Air Jordan XXXV鞋之中。這雙鞋的Eclipse Plate中底就以玉石花紋圖案呈現，搭配鞋身上的紅色 Flightwire，使整體鞋型看起來更加立體突出。鞋面選用柔和的灰色麂皮材質，並用金色鞋帶孔加以點綴，與 Air Jordan XIV Low x CLOT 一樣，原先在鞋身外側的數字「23 」 改以點壓的形式設計，呈現不同的特色細節。除此之外，Air Jordan XXXV x CLOT 將以金色點綴的特殊灰綠拼色鞋盒，呼應鞋款配色。

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

Onitsuka Tiger DENTIGRE靴5,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger P-TRAINER PRISM鞋5,680元。 圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SD M PF鞋5,280元。圖／Onitsuka Tiger提供