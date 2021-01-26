快訊

蔡英文民調創13個月新低 游盈隆：對權威挑戰近在咫尺

問世間情為何物？玩遊戲送宋怡慧新書《談情說愛，古人超有哏》

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟著潮流明星學穿搭！必備Onitsuka Tiger經典潮履、Air Jordan聯名鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國男團A.C.E在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款，引發「穿同款」效益。圖／摘自instagram
韓國男團A.C.E在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款，引發「穿同款」效益。圖／摘自instagram

明星的一舉一動總是吸引粉絲注意，身上穿搭也成為仿效的範本，就如同韓國A.C.E男團在MV中穿上Onitsuka Tiger（鬼塚虎）的潮流鞋款，引發「穿同款」效益。更別說，陳冠希所主導的CLOT與Jordan Brand聯名鞋款，也是被秒殺的保證。

由東勳、Wow、Jun、金柄官、Chan組成韓國男團A.C.E日前才曝光全新混音單曲《Fav Boyz (feat. Thutmose) [Steve Aoki's Gold Star Remix]》的MV，就獲得了美國Billboard舞曲類排行的第十二名，這也是繼BTS、MONSTA X、BLACKPINK後，第四位進入該榜單的K-POP藝人。而且在這支MV中，為了呼應主題A.C.E的成員紛紛穿上Onitsuka Tiger的DENTIGRE系列齒狀厚底鞋、經典的老虎黃MEXICO 66 SD M PF、或簡約的HMR PEAK系列靴款，展現華麗的表演與服裝風格。而且隨著MV在線上觀看的次數達到近百萬，A.C.E成員們所穿的鞋款，也成為品牌近來詢問度最高的品項之一，其人氣效應不容忽視。

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram
韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

另外，CLOT和Jordan Brand聯名系列，也是潮流迷關注的單品之一，除了先前曝光外觀形似「兵馬俑」的款式外，更有以「玉」為主題的設計。擅於結合中、西文化的CLOT便將在中華歷史文化中，象徵著好運的玉石元素，融入到 Air Jordan XXXV鞋之中。這雙鞋的Eclipse Plate中底就以玉石花紋圖案呈現，搭配鞋身上的紅色 Flightwire，使整體鞋型看起來更加立體突出。鞋面選用柔和的灰色麂皮材質，並用金色鞋帶孔加以點綴，與 Air Jordan XIV Low x CLOT 一樣，原先在鞋身外側的數字「23 」 改以點壓的形式設計，呈現不同的特色細節。除此之外，Air Jordan XXXV x CLOT 將以金色點綴的特殊灰綠拼色鞋盒，呼應鞋款配色。

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram
韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram
韓國男團A.C.E成員在MV中穿上Onitsuka Tiger的潮流鞋款。圖／摘自instagram

Onitsuka Tiger DENTIGRE靴5,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger DENTIGRE靴5,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger P-TRAINER PRISM鞋5,680元。 圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger P-TRAINER PRISM鞋5,680元。 圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SD M PF鞋5,280元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66 SD M PF鞋5,280元。圖／Onitsuka Tiger提供

Air Jordan XXXV x CLOT聯名籃球鞋，以「玉」為主題來設計。圖／Nike提供
Air Jordan XXXV x CLOT聯名籃球鞋，以「玉」為主題來設計。圖／Nike提供

韓國 品牌

延伸閱讀

NBA／高效得分化身板凳暴徒 克拉克森放話要搶年度第6人

陳冠希再出手！CLOT聯名Air Jordan潮鞋現身 根本買不完

陳冠希親自演繹！揭露CLOT與Polo by Ralph Lauren話題聯名

HP更新多款Intel第11代Core處理器筆電 加入螢幕防窺與Tile定位追蹤功能

相關新聞

觸動幸福溫度 設計是一場將心比心的真誠

文學大師余秋雨說過：「有了朋友，再大的災害也會消失大半，有了朋友，再糟糕的環境也會風光頓生。」

精巧奢華彰顯獨特工藝美學 鋒芒盡顯歐式酒店

越南的胡志明市，原名西貢，曾因其殖民歷史與紛亂戰火而聞名，如今這座城市已崛起成為亞洲最富活力的商業中心之一，並以其同樣發展蓬勃但尚不為人熟知的藝術魅力吸引著各地旅客。

跟著潮流明星學穿搭！必備Onitsuka Tiger經典潮履、Air Jordan聯名鞋

明星的一舉一動總是吸引粉絲注意，身上穿搭也成為仿效的範本，就如同韓國A.C.E男團在MV中穿上Onitsuka Tige...

黑橋牌打造2021台南最新景點「戎舘」變身、年菜開賣

疫情升溫，飯店、餐廳轉攻冷凍、冷藏年菜，直送到家圍爐更安心。老字號「黑橋牌」也推冷凍年菜，主打暖胃的三杯豬腳、胡椒豬肚雞...

鮮奶茶控注意！85℃大鮮奶茶「第2杯20元」 限時兩天

COVID-19肆虐全球，台灣抗疫滿周年，85℃全台門市1/30、1/31兩天推出「大杯鮮奶茶第二杯20元」，感恩回饋加...

這4家飯店的「主題房」超狂！搶攻寒假 改裝不手軟

搶攻寒假親子客，各飯店紛紛端出新創意，除了促銷、聯賣、限定活動外，今年有更多飯店搶改裝、大推「主題房」，或走可愛卡通風、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。