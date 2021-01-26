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黑橋牌打造2021台南最新景點「戎舘」變身、年菜開賣
疫情升溫，飯店、餐廳轉攻冷凍、冷藏年菜，直送到家圍爐更安心。老字號「黑橋牌」也推冷凍年菜，主打暖胃的三杯豬腳、胡椒豬肚雞煲和雞湯品類等菜色，外加香腸蘿蔔糕、肉包、黑豬肉水餃等熱賣款，強調簡單料理，即可快速上桌。此外，黑橋牌接手的老建築「戎舘」，也在農曆年前改裝變身。
黑橋牌表示，今年冬天比往年更冷，因此選用胡椒豬肚雞煲做為年菜主選，中藥慢火燉煮，精華融入湯裡，加上鮮嫩雞肉、Q彈豬肚，胃暖心就暖；三杯豬腳則以台灣豬腳慢火燉滷入味，豐富的膠質和國人最愛的三杯風味，除了好吃還有「去霉補運」的好寓意。
業者觀察，每年年節熱賣的品項香腸蘿蔔糕、臘味芋頭糕、豪華干貝入餡的干貝南瓜糕，以及飽滿內餡的「香腸肉包」，年年創造銷售佳績，今年也增加備量。
此外，台南四大戲院中的「戎舘」，經多次轉手後由黑橋牌接手，業者耗資近3千萬、以2年的時間復刻完成，重新開幕，也將是春節熱門打卡景點。外觀保存舊建築軌跡，如頂樓特殊的女兒牆、舊時代的圓柱造型等；館內一樓則打造成日式美食百貨商場，邀請台南在地老品牌以限期快閃店的形式入駐，像是知名熬茶手作飲品、網路排隊名店金桃家草莓大福、雞蛋界的點子王厘米雞蛋糕、鬆餅控最愛的AWK2GO乳酪鬆餅等；老字號「台南合成帆布行」也與戎舘聯名，推出限定款的帆布袋。
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