黑橋牌打造2021台南最新景點「戎舘」變身、年菜開賣

疫情升溫，飯店、餐廳轉攻冷凍、冷藏年菜，直送到家圍爐更安心。老字號「黑橋牌」也推冷凍年菜，主打暖胃的三杯豬腳、胡椒豬肚雞煲和雞湯品類等菜色，外加香腸蘿蔔糕、肉包、黑豬肉水餃等熱賣款，強調簡單料理，即可快速上桌。此外，黑橋牌接手的老建築「戎舘」，也在農曆年前改裝變身。

黑橋牌表示，今年冬天比往年更冷，因此選用胡椒豬肚雞煲做為年菜主選，中藥慢火燉煮，精華融入湯裡，加上鮮嫩雞肉、Q彈豬肚，胃暖心就暖；三杯豬腳則以台灣豬腳慢火燉滷入味，豐富的膠質和國人最愛的三杯風味，除了好吃還有「去霉補運」的好寓意。

業者觀察，每年年節熱賣的品項香腸蘿蔔糕、臘味芋頭糕、豪華干貝入餡的干貝南瓜糕，以及飽滿內餡的「香腸肉包」，年年創造銷售佳績，今年也增加備量。