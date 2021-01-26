這4家飯店的「主題房」超狂！搶攻寒假 改裝不手軟

搶攻寒假親子客，各飯店紛紛端出新創意，除了促銷、聯賣、限定活動外，今年有更多飯店搶改裝、大推「主題房」，或走可愛卡通風、打卡網美系，或是絕無僅有首度來台的TOMICA主題房。

●網美系 六福萬怡X一禮莊園的「夢幻植感」

住飯店，還能品味生活質感，拍出別具一格的優雅美照，這是台北六福萬怡酒店與Elite Concept一禮莊園跨品牌合作的專案。即日起至3月31日聯手打造很夢幻的新體驗，透過顏色、質感、花藝等元素，融入飯店空間與餐飲、服務，感受全新的美學五感；套裝內容包括植感主題房、花漾饗宴、手作多肉植物生態缸課程，還有可帶回家裝飾的日系浮游花精品禮，再加上隔日早餐，雙人價9,999元。

三大主題房各有特色，其中，以金、白兩色搭配出輕奢感的「木植房」，最適合輕熟女；「粉嫩房」則運用粉紅、霧粉及紫色交錯，兼具可愛及夢幻感，秒收少女心；「草綠房」以綠色植物為主，穿插芒草、狗尾草等米色調植物，營造更舒服的大自然清新感。入住期間可享主廚特製「花漾饗宴套餐」，每道料理都有「花」，像是桂花梅醬烤鴨、玫瑰蜜汁叉燒、金針花燉花膠軟排、洛神花燒豬腩肉等。

●絕無僅有 TOMICA主題房有滿滿的小汽車

風靡全球50年、深受大小朋友喜愛的TOMICA（多美小汽車）要來台灣了！君品酒店結合首度移師海外的「トミカ博」TOMICA小汽車50周年博覽會，即日起至3月21日推出官方唯一獨家授權「TOMICA車迷住房專案」，每晚6,599元起。

「TOMICA WORLD」主題式豪華雙人及家庭客房，房門口有經典TOMICA人偶迎賓，房間裡橫越牆面的大型跑道、桌上有專屬的小汽車停車格、實體軌道玩具組，放眼所及都是小汽車。套裝包含特展小汽車套票、特展園遊券點數、TOMICA貼紙禮包、泡澡球與襪子等多樣主題限定好禮，對資深車迷來說，最棒的是可蒐集到一台「只送不賣」的TOMICA台泥水泥預拌車。

●可愛風 台北、新竹喜來登打造萌趣時光

台北喜來登大飯店與筆觸溫暖療癒的台灣人氣插畫家「小黃間」合作，以莫蘭迪色系融合動物童話繪本，打造出富有童趣的親子主題房。即日起至6月30日可享試營運優惠4,999元起，包含Buffet之王的豐盛早餐、遊戲室全日通、卡通電影無限暢看、兒童專屬備品等禮遇；配合「台北加碼GO」安心旅遊補助，每房可再折抵1千元。

全新體驗包括6樓客房樓層規劃的5間「親子主題客房」，以及佔地45坪的「手拉手樂園」。主題房以小黃間筆下「Bear Forest」與「Furry Zoo」作品獲取靈感，獨家創造出「動物森林」與「叢林小鎮」為主題的故事情境客房，進房就可看到柔嫩莫蘭迪色的露營車或滑梯木屋；每房提供「巨人疊疊樂」，也可在磁性塗鴉牆上盡情揮灑。