春節旅遊新去處 臺中驛偕「貓」喜迎春

春節將至，由臺中驛鐵道文化園區規劃的「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」新春第二彈於1/16帶著上百隻穿新衣戴新帽的貓咪們，搶先在臺中車站熱鬧登場與民眾拜年！

此次展區再擴大，共有九大展區，深受民眾喜愛的2米高充氣氣球「阿咪」化身福氣滿滿的財神喵，兩層樓高的貓宅大旅社讓大家從樓下拍不夠，樓上繼續拍，還有熱鬧滾滾的貓咪野台戲，看看黑白貓君如何大展身手，此外，還有「過年瘋貓祖」為大家新的一年添上數不盡的好福氣。

除了可愛又喜氣的展區之外，現場還推出四顆展區限定超可愛的印章藏身在展區中邀民眾一起尋寶，現場更有「恭喜發財貓咪快來－戳戳樂」等活動，有機會將貓小姐相關好禮帶回家，這個春節眾多貓貓都只在臺中車站！

●「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」，即日起在台中驛鐵道文化園區展至三月一日，免費進場。