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LVMH WATCH WEEK 2021/ ZENITH原創細節收 這一支必收

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表白面金屬鍊帶，31萬8,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表白面金屬鍊帶，31萬8,100元。圖／真力時提供

真力時（ZENITH）今年的重點回歸品牌的核心：計時碼表Chronograph。品牌執行長Julien Tornare在LVMH Watch Week全球線上記者會解說品牌的規劃與新品的定位。主力路線之一CHRONOMASTER回顧經典、Defy系列前瞻革新；這次發表會上則將重點放在融合過往最受歡迎的元素的CHRONOMASTER Sport運動表。

延續CHRONOMASTER系列的原創精神，CHRONOMASTER Sport的設計細節集結諸多深受歡迎的真力時特色，例如稍微交疊的三色計時表盤來自1969年的型號A386腕表，表圈的設計以著名的De Luca為藍本，1/10秒的表圈刻度則令人想起1992年的Rainbow表款。1/10 秒指示刻度直接鐫刻於黑色陶瓷表圈上，每10秒走完一圈，設計獨特。所搭載新的El Primero 3600機芯除了比上一代更為精準，動力儲存也提升至60小時。CHRONOMASTER Sport備有黑色與白色兩種面盤顏色可選，可搭配復古的金屬鍊帶或裝飾帆布紋理的橡膠表帶，定價約在30萬元左右，CP值高。

除了CHRONOMASTER Sport，品牌也預告將於4月推出全新的Defy新作，同時上半年也還將推出的新表包括銀質表殼的限量Pilot計時碼表，以及復刻1969年全世界首枚漸層煙燻表款CHRONOMASTER Revival A385。記者會上同時也迎來了全新的北美區品牌大使Aaron Rodgers，是NFL美國國家美式足球聯盟綠灣包裝工（Green Bay Packers） 的金牌四分衛。

真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表黑面金屬鍊帶，31萬8,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表黑面金屬鍊帶，31萬8,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表白面橡膠表帶，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表白面橡膠表帶，30萬2,100元。圖／真力時提供
ZENITH真力時北美品牌大使AARON RODGERS。圖／真力時提供
ZENITH真力時北美品牌大使AARON RODGERS。圖／真力時提供
真力時在LVMH WATCH WEEK線上表展中發表CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表。圖／真力時提供
真力時在LVMH WATCH WEEK線上表展中發表CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表黑面橡膠錶帶，30萬2,100元。圖／真力時提供
真力時CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表黑面橡膠錶帶，30萬2,100元。圖／真力時提供
ZENITH PILOT Silver Chronograph腕表。圖／真力時提供
ZENITH PILOT Silver Chronograph腕表。圖／真力時提供

品牌 記者會

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