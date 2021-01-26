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LVMH WATCH WEEK 2021/ ZENITH原創細節收 這一支必收
真力時（ZENITH）今年的重點回歸品牌的核心：計時碼表Chronograph。品牌執行長Julien Tornare在LVMH Watch Week全球線上記者會解說品牌的規劃與新品的定位。主力路線之一CHRONOMASTER回顧經典、Defy系列前瞻革新；這次發表會上則將重點放在融合過往最受歡迎的元素的CHRONOMASTER Sport運動表。
延續CHRONOMASTER系列的原創精神，CHRONOMASTER Sport的設計細節集結諸多深受歡迎的真力時特色，例如稍微交疊的三色計時表盤來自1969年的型號A386腕表，表圈的設計以著名的De Luca為藍本，1/10秒的表圈刻度則令人想起1992年的Rainbow表款。1/10 秒指示刻度直接鐫刻於黑色陶瓷表圈上，每10秒走完一圈，設計獨特。所搭載新的El Primero 3600機芯除了比上一代更為精準，動力儲存也提升至60小時。CHRONOMASTER Sport備有黑色與白色兩種面盤顏色可選，可搭配復古的金屬鍊帶或裝飾帆布紋理的橡膠表帶，定價約在30萬元左右，CP值高。
除了CHRONOMASTER Sport，品牌也預告將於4月推出全新的Defy新作，同時上半年也還將推出的新表包括銀質表殼的限量Pilot計時碼表，以及復刻1969年全世界首枚漸層煙燻表款CHRONOMASTER Revival A385。記者會上同時也迎來了全新的北美區品牌大使Aaron Rodgers，是NFL美國國家美式足球聯盟綠灣包裝工（Green Bay Packers） 的金牌四分衛。
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