LVMH WATCH WEEK 2021/ ZENITH原創細節收 這一支必收

真力時（ZENITH）今年的重點回歸品牌的核心：計時碼表Chronograph。品牌執行長Julien Tornare在LVMH Watch Week全球線上記者會解說品牌的規劃與新品的定位。主力路線之一CHRONOMASTER回顧經典、Defy系列前瞻革新；這次發表會上則將重點放在融合過往最受歡迎的元素的CHRONOMASTER Sport運動表。

延續CHRONOMASTER系列的原創精神，CHRONOMASTER Sport的設計細節集結諸多深受歡迎的真力時特色，例如稍微交疊的三色計時表盤來自1969年的型號A386腕表，表圈的設計以著名的De Luca為藍本，1/10秒的表圈刻度則令人想起1992年的Rainbow表款。1/10 秒指示刻度直接鐫刻於黑色陶瓷表圈上，每10秒走完一圈，設計獨特。所搭載新的El Primero 3600機芯除了比上一代更為精準，動力儲存也提升至60小時。CHRONOMASTER Sport備有黑色與白色兩種面盤顏色可選，可搭配復古的金屬鍊帶或裝飾帆布紋理的橡膠表帶，定價約在30萬元左右，CP值高。