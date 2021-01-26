Swatch Group台灣區總經理人事異動 三月一日生效

全球最大、瑞士斯沃琪瑞（Swatch Group）集團所屬台灣分公司昨晚發出新聞稿宣布，現任台灣分公司總經理Heidi Chu女士將於2021年3月1日起，前往日本接任集團日本分公司總經理一職，並於同日由現任天梭（Tissot）品牌副總Christy Lai女士接任台灣分公司總經理一職，並兼任原天梭品牌職務。

斯沃琪瑞（Swatch Group）集團旗下涵蓋有寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）、雅克德羅（Jaquet Droz）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、歐米茄（OMEGA），以及中高價位的雷達（RADO）、浪琴（Longines）等品牌，也是全球最大鐘表集團。集團由尼古拉斯·海耶克（Nicolas George Hayek）於1983年創辦。

現任總經理Heidi Chu於台灣分公司任職約兩年，雖然整體鐘表零售市場去年遇上新冠疫情衝擊，但Swatch Group旗下包含OMEGA、Longines、RADO、美度（MIDO）、漢米爾頓（Hamilton）等多個品牌都推出維修保養的免費取件服務。消費者可預先登入官方網站，填妥資料後，將有專人前往指定地點免費取件。同時表款回到集團客戶服務中心後，將先進行報價、之後才進行保養或維修服務。待服務完成後送回消費者手上也為免費服務，或可於特定專賣店或送達指定地點，除積極爭取消費者信心，也在去年疫情最嚴峻的第二季成功突圍。