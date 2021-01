DE BEERS Reflections of Nature美鑽映照瑰麗絕美奇景

以鑽石聞名的高級珠寶品牌DE BEERS於2021春夏巴黎高級訂製時裝週期間發表的全新Reflections of Nature高級珠寶系列,並於今日(1月25日)台北時間 晚間18:30於官網舉辦全球線上發表活動,由去年新上任的首位女性執行長Céline Assimon透過網路介紹這個以品牌五大鑽石發源地為創作主題的最新系列共39件精彩華麗之作。

五款高級珠寶套組分別為Okavango Grace(奧卡萬戈之優雅)、Motlatse Marvel(莫特拉澤之奇觀)、Namib Wonder(納米比之奇蹟)、Landers Radiance(蘭德斯礁之光芒)和 Ellesmere Treasure(埃爾斯米爾寶藏)。全系列的創作融會多種對比手法:原石與拋光鑽石、彩鑽與白鑽、冷色調與暖色調等。工藝部分更大量運用能讓光線從上下皆能完全穿透的鏡框式鑲嵌工藝(spectacle setting),讓珠寶配戴在身上時更顯流麗。

奧卡萬戈三角洲(The Okavango Delta)套組的9件珠寶,以綠色、粉紅色、帶褐的粉紅色、紫色和灰色等斑斕的鑽石原石,對比宛如流水般的大小漸變圓形明亮式白鑽成,勾勒出波札那(Botswana)西北部由水道、洪氾區和島嶼組成的生態綠洲。而另一系列莫特拉澤峽谷(Motlatse Canyon),則以暖色的紅色、褐色、橘色和黃色鑽石象徵著猛烈的陽光和岩石,與冷色調的褐色和粉紅色鑽石組合,象徵這南非著名峽谷幽暗的陰影。

地球上最古老的納米比沙漠(Namib),則啟發了9款珠寶的設計,以層疊的波紋圖案描繪起伏的沙丘奇景。特別值得一提的是鑽石項鍊,形狀猶如在納米比亞晴空展翅的禽鳥,並以帽簷鑲嵌工藝(cap settings)鑲嵌形狀不一的鑽石原石,營造出流蘇效果,是高難度的技術。

南非的海底奇境蘭德斯礁(Landers Reef)亦是這次創作的主題之一,此系列8款珠寶是這次發表的作品中運用最多樣的鑽石切割和顏色組合的系列。海底色彩斑斕的珍奇生物,以枕形、欖尖形和梨形切割等彩鑽呈現,豐富多樣的鑽石原石,體現了海底世界的活力和生命力。此套組中的8款珠寶設計,呈獻了此高級珠寶系列中最多樣的鑽石切割和顏色組合。圓形明亮式鑽石勾勒出珊瑚的形狀,而色彩斑斕豐富的彩鑽, 採用了包括枕形、欖尖形和梨形切割,則代表著棲息於珊瑚礁的無數魚類。琳瑯滿目的鑽石原石,體現了海底世界的活力和生命力。