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LVMH WATCH WEEK 2021/ 寶格麗美聲OCTO 女表華麗升級

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗透過LVMH WATCH WEEK線上表展，率先曝光多款今年上半年度的新表。圖／擷取自網路、寶格麗提供
寶格麗透過LVMH WATCH WEEK線上表展，率先曝光多款今年上半年度的新表。圖／擷取自網路、寶格麗提供

源自義大利的寶格麗（BVLGARI），在全球線上發表會上發表的是今年2月到4月間的主力新品。領銜的焦點是全新的Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，是猶如雕塑般層次分明的八角型Octo Roma系列的首枚問表。女表則全面在裝飾的華麗細節上全面升級，包括Serpenti Spiga的蛇鱗表鍊首度以Matelassé菱格圖紋現身，Divas’ Dream更延續Peacock孔雀系列的好評，以薈萃多重工藝的手法一口氣推出3種不同的嶄新演繹。

一直在鳴表的樂音品質上努力不懈的寶格麗，在已推出具備二、三或四鎚的全類型鐘樂報時腕表，代表作包含Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴。今年力作Octo Roma Carillon Tourbillon為西敏寺鐘樂三鎚三問報時，除了採音效最佳的鈦金屬為表殼，機芯也加上創新金屬網格設計，讓聲音共鳴最優化。外觀上寶格麗也秉持義大利珠寶美學，DLC類鑽碳鍍膜霧面，深邃優雅。

除了高階複雜男表，在發表會上也與人在北京的品牌大使吳亦凡連線。吳亦凡更搶先配戴上了今年最新的Octo Finissimo S Chronograph GMT精鋼計時腕表。去年首度推出精鋼材質的超薄Octo Finissimo系列在防水功能上更升級至100公尺，雖然比創紀錄的鈦金屬表殼稍微增厚了些，但為這款奢華休閒腕表大大提升實戴度。

女表部分則以珠寶藝術為既有的系列增添更多奢華選擇。Serpenti Spiga的Matelassé菱格圖紋裝飾彈性表鍊，以雕琢的金屬與鑲鑽格紋互相交織而成，奪目耀眼。Lvcea系列則為珍珠母貝錶盤裝飾放射狀的紋路，營造華麗的3D立體視覺效果。

Divas’ Dream則以鑲嵌細工、微型彩繪和內填琺（champlevé）等不同手工技藝延伸孔雀的主題。其中限量 50只的Divas’ Dream Peacock Dischi 神秘表以轉動的面盤和鑽石顯示時間，表盤鑲飾24個手工裁剪的天然孔雀羽毛，正中間的圓點設計宛如孔雀羽毛的「眼睛」花紋。限量10只的 Divas’ Dream Peacock Tourbillon Lumière孔雀陀飛輪腕表，鏤空表盤裝飾天然孔雀羽毛及雪花式密鑲鑽石。Divas’ Dream Peacock Diamonds鑽石腕表以「內填琺瑯」勾勒孔雀輪廓，是傳承數個世紀的頂級微型裝飾工藝。

DIVAS’DREAM PEACOCK DIAMONDS玫瑰金鑽石腕表，292萬9,000元。圖／寶格麗提供
DIVAS’DREAM PEACOCK DIAMONDS玫瑰金鑽石腕表，292萬9,000元。圖／寶格麗提供
OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，805萬元。圖／寶格麗提供
OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON鐘樂報時陀飛輪腕表，805萬元。圖／寶格麗提供
OCTO FINISSIMO S CHRONOGRAPH GMT精鋼計時腕表，52萬2,000元。圖／寶格麗提供
OCTO FINISSIMO S CHRONOGRAPH GMT精鋼計時腕表，52萬2,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗全新的Serpenti Spiga以Matelassé菱格圖紋裝飾彈性表鍊。圖／寶格麗提供
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寶格麗品牌大使吳亦凡以連線方式參與寶格麗的LVMH WATCH WEEK線上表展。圖／擷取自網路
寶格麗品牌大使吳亦凡以連線方式參與寶格麗的LVMH WATCH WEEK線上表展。圖／擷取自網路
DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI孔雀腕表，199萬8,000元。圖／寶格麗提供
DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI孔雀腕表，199萬8,000元。圖／寶格麗提供
DIVAS’DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIÈRE孔雀陀飛輪腕表，468萬元。圖／寶格麗提供
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腕表 義大利 鑽石

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