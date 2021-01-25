LVMH WATCH WEEK 2021/ 寶格麗美聲OCTO 女表華麗升級

源自義大利的寶格麗（BVLGARI），在全球線上發表會上發表的是今年2月到4月間的主力新品。領銜的焦點是全新的Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，是猶如雕塑般層次分明的八角型Octo Roma系列的首枚問表。女表則全面在裝飾的華麗細節上全面升級，包括Serpenti Spiga的蛇鱗表鍊首度以Matelassé菱格圖紋現身，Divas’ Dream更延續Peacock孔雀系列的好評，以薈萃多重工藝的手法一口氣推出3種不同的嶄新演繹。

一直在鳴表的樂音品質上努力不懈的寶格麗，在已推出具備二、三或四鎚的全類型鐘樂報時腕表，代表作包含Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴。今年力作Octo Roma Carillon Tourbillon為西敏寺鐘樂三鎚三問報時，除了採音效最佳的鈦金屬為表殼，機芯也加上創新金屬網格設計，讓聲音共鳴最優化。外觀上寶格麗也秉持義大利珠寶美學，DLC類鑽碳鍍膜霧面，深邃優雅。

除了高階複雜男表，在發表會上也與人在北京的品牌大使吳亦凡連線。吳亦凡更搶先配戴上了今年最新的Octo Finissimo S Chronograph GMT精鋼計時腕表。去年首度推出精鋼材質的超薄Octo Finissimo系列在防水功能上更升級至100公尺，雖然比創紀錄的鈦金屬表殼稍微增厚了些，但為這款奢華休閒腕表大大提升實戴度。

女表部分則以珠寶藝術為既有的系列增添更多奢華選擇。Serpenti Spiga的Matelassé菱格圖紋裝飾彈性表鍊，以雕琢的金屬與鑲鑽格紋互相交織而成，奪目耀眼。Lvcea系列則為珍珠母貝錶盤裝飾放射狀的紋路，營造華麗的3D立體視覺效果。