LVMH WATCH WEEK 2021/ 好「色」HUBLOT 材質藝術昇華

宇舶表（HUBLOT）參與LVMH WATCH WEEK全球線上發表會，由執行長 Ricardo Guadalupe以帶領觀眾走入表廠參觀各部門的方式展開今年不同系列新品的發表。他表示，材質的創新是品牌的核心，因此從研發材質的部門展開這趟虛擬表廠之旅的起點。

此次發表亮點為Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire冰橙藍寶石陀飛輪自動上練腕表，為全球第一款橙色藍寶石表殼的腕表，而全新的HUB6035自製陀飛輪自動上鍊機芯，將微型自動盤置於表盤正面的12點鐘位置，與6點鐘方向的陀飛輪相對組成視覺的平衡美感。桶形橋、自動橋和陀飛輪框架橋板均以通透的藍寶石打造，十足通透好看。

除了首個橙色藍寶石表款，今年多款新作延續近年的創作方針，在材質色澤上大膽創新。乘載7個發條盒Big Bang MP11表款，今年以抗磨防刮的獨門合金Magic Gold全新演繹。去年推出首個搭載一體式鍊帶的Big Bang Unico系列計時碼表，共有黑色陶瓷、鈦金屬、18K King gold皇金三種材質，今年更近一步一口氣推出銀灰、深藍以及霧白三種顏色的陶瓷鍊帶計時碼表。