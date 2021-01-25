業績成長21% 麗晶精品「新春購物節」2月開跑！

農曆新年即將到來，許多人也習慣在此時添購各式新品滿足造型穿搭、生活享樂、送禮等需求，為自己妝點全新的心情迎接新的一年。擁有「全台精品首府」之稱的麗晶精品將自2月4日至2月16日推出「新春購物節」，旗下各大珠寶、時尚品牌也推出當季最新或全台獨家的商品，另外還有晶華酒店住宿券、餐券、香水組合、信用卡紅利點數等好禮消費滿額活動，讓大家可以盡情購物，犒賞自己或準備年節禮品。

去年到現在因為全球受到新冠肺炎疫情影響，無法出國旅遊間接讓內需消費市場變得熱絡，而專精於服務高端市場的麗晶精品，也在這波疫情威脅狀況下展現了其優勢，像是強化全面防疫服務、寬敞且衛生的購物空間、整合吃喝玩樂等資源等，讓客人可以在此獲得「一站式」的購物體驗。尤其以餐飲方面帶來許多新的顧客，提高了來店頻率，如去年七月才登場的Coast餐廳，主打創意精緻的海岸料理，大約40位的座位數不只強調稀有度，也能滿足防疫條件，熱門到從開幕至今一位難求。還有新打造的兒童遊戲室、與顧客關係更為緊密的生活管家等，更因台灣相較各國疫情較穩定的狀況，許多精品都在去年特別調來特殊品項專寵台灣顧客等，這些種種都促成2020會員人數達40%的成長，總體業績創造了21%的成長率，而珠寶、時裝及餐飲也有超過30%的成長，當中30-40歲的顧客更比前年增加了約兩成。

即將登場的「新春購物節」，將持續滿足聚餐、送禮禮盒到時尚穿搭、珠寶收藏等多樣需求。Coast餐廳推出獨特精美的VIP包廂，IMPROMPTU也推出全新菜單。年節禮盒有台畜頂級肉舖ROU BY T-HAM與頂級魚子醬品牌CAVIAR HOUSE & PRUNIER聯手推出的西班牙火腿與魚子醬禮盒，LADY M則獻上冬季限定草莓千層蛋糕，北海道人氣鬆餅TSUBAKI SALON推出新年外帶限定的4吋厚鬆餅草莓蛋糕及情人節限定的草莓雪粉厚鬆餅。

BVLGARI推薦限量特別版B.Zero I Rock 18K玫瑰金鑲嵌紅寶石項鍊，四月即將重新開幕的Boucheron則獻上Quartre系列指環。Chaumet有麗晶獨家的Laurier 18K玫瑰金神秘腕表。愛馬仕、Loro Piana、Brunello Cucinelli、Stefano Ricci等多品牌也都推出充滿春天氣息或麗晶獨家的商品。

至於滿額好禮部分，在「新春購物節」期間，於麗晶精品當日消費滿一萬元，可獲贈限量「晶華府城肉燥禮盒(兩入)」乙份；消費滿三萬元，可獲贈限量「晶華常溫版牛肉麵禮盒(兩入)」乙份等等，百萬消費加碼贈則提供台北晶華酒店豪華客房雙人住宿劵。銀行貴賓的加碼超值送包括美國運通白金卡會員可獲得2倍積分回饋、Centurion 會員購物3倍積分回饋等等。