限時買1送1！「林記海南雞飯」還有肉骨茶、叻沙海鮮麵

主打海南雞飯等南洋料理的「林記海南雞飯」，日前已正式於微風南山內的BreezeSuper南山旗艦店開幕，提供海南雞飯、海南雞腿飯、肉骨茶飯等等不同料理。為慶祝新店開幕，即日起至1月28日期間，每天推出「買1送1」的優惠活動，讓民眾輕鬆品嚐南洋滋味。

「林記海南雞飯」的創辦人，在新加坡品嚐多間著名的海南雞飯後，發現新加坡的雞肉，缺少台灣雞肉的彈性與鮮嫩口感。因此特別選用每日現宰的溫體雞肉，結合海南老師傅「洗、蒸、燜、鎮」的製作手法，讓雞肉每個部位吸收湯汁精華之餘，還能保持肉質的軟嫩口感。主打的「海南雞飯」、「海南雞腿飯」，搭配台灣西螺米，以及香蘭葉、香茅、薑黃，還有青蔥醬、辣椒醬、老抽醬所搭配的三色沾醬，讓海南雞飯更添台灣在地風采，每份各為130元、150元。

除此之外，店內亦特選排骨，以白术、黑棗、川芎等11種藥材熬製入味，推出肉骨茶飯／麵，每份140元；還有以椰奶、椰絲、蝦膏、香茅、南薑等香料食材熬煮而成的「叻沙海鮮湯麵」，每份190元。各款主餐加價50元，即可升級套餐。

為慶祝新店開幕，即日起至1月28日期間，凡購買任1套餐，就可獲得「主餐招待券」1張，每日限量200份。