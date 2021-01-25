歐陽娜娜露白皙美腿穿搭 RV新年紅色鑽扣鞋好喜氣
台灣女星歐陽娜娜這幾年在大陸發展順利，特別是靠著綜藝節目和個人Vlog的經營，已成為新一代的時尚指標，與時尚精品的距離更是從看秀明星升格變成代言人。自從去年被法國品牌Roger Vivier看中選為品牌形象大使後，就經常可以看到她穿上Roger Vivier的鞋搭配各種造型，也幫品牌吸引了讓許多年輕粉絲。
最近Roger Vivier推出了新年特別限定商品，包括Viv’ Skate鑽扣休閒鞋、Miss Vivier迷你鑽扣手機包，主打喜氣的紅色，歡慶牛年到來。代言人歐陽娜娜也搶先示範此系列，以一件大紅色蓬蓬裙禮服搭配出甜美性感的look。而品牌好友唐嫣、張天愛也分別用休閒時尚的日常造型展示了同款的Viv’ Skate鑽扣鞋。
這次的定款Viv’ Skate鑽扣休閒鞋以32顆寶石手工鑲嵌而成，紅與白配色對比鮮明大方。Miss Vivier迷你鑽扣手機包上則是可以見到象徵品牌的R、V字母寶石及迷你凡爾賽鑽扣，小巧貴氣又不過於奢華，也滿足了現在最流行的迷你包風潮。
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