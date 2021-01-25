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歐陽娜娜露白皙美腿穿搭 RV新年紅色鑽扣鞋好喜氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供

台灣女星歐陽娜娜這幾年在大陸發展順利，特別是靠著綜藝節目和個人Vlog的經營，已成為新一代的時尚指標，與時尚精品的距離更是從看秀明星升格變成代言人。自從去年被法國品牌Roger Vivier看中選為品牌形象大使後，就經常可以看到她穿上Roger Vivier的鞋搭配各種造型，也幫品牌吸引了讓許多年輕粉絲。

最近Roger Vivier推出了新年特別限定商品，包括Viv’ Skate鑽扣休閒鞋、Miss Vivier迷你鑽扣手機包，主打喜氣的紅色，歡慶牛年到來。代言人歐陽娜娜也搶先示範此系列，以一件大紅色蓬蓬裙禮服搭配出甜美性感的look。而品牌好友唐嫣、張天愛也分別用休閒時尚的日常造型展示了同款的Viv’ Skate鑽扣鞋。

這次的定款Viv’ Skate鑽扣休閒鞋以32顆寶石手工鑲嵌而成，紅與白配色對比鮮明大方。Miss Vivier迷你鑽扣手機包上則是可以見到象徵品牌的R、V字母寶石及迷你凡爾賽鑽扣，小巧貴氣又不過於奢華，也滿足了現在最流行的迷你包風潮。

Roger Vivier新年限定Viv’ Skate鑽扣休閒鞋，49,200元。圖／迪生提供
Roger Vivier新年限定Viv’ Skate鑽扣休閒鞋，49,200元。圖／迪生提供
歐陽娜娜示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
歐陽娜娜示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
Roger Vivier新年限定Miss Vivier迷你鑽扣手機包，49,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier新年限定Miss Vivier迷你鑽扣手機包，49,600元。圖／迪生提供
唐嫣示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
唐嫣示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
Roger Vivier推出新年特別限定商品。圖／迪生提供
Roger Vivier推出新年特別限定商品。圖／迪生提供
歐陽娜娜示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
歐陽娜娜示範Roger Vivier新年特別限定商品。圖／迪生提供
張天愛也穿上Roger Vivier新年特別限定Viv’ Skate鑽扣鞋。圖／迪生提供
張天愛也穿上Roger Vivier新年特別限定Viv’ Skate鑽扣鞋。圖／迪生提供

品牌 法國

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