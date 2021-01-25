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抽愛馬仕包、Dyson！迷客夏「滿額3重送」中獎率100%

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
只要消費滿額，就可獲得「百萬好禮三重送」刮刮卡。圖／迷客夏提供
只要消費滿額，就可獲得「百萬好禮三重送」刮刮卡。圖／迷客夏提供

為歡慶新年到來，連鎖手搖飲「迷客夏」特別於農曆年前推出「百萬好禮三重送」的系列活動，共計將送出愛馬仕名牌包、Dyson家電等好禮，總價值近240萬，中獎率達100%。

迷客夏在2019年時，曾推出週年慶刮刮卡活動，吸引超過100萬名消費者參與。為呼應粉絲們的期待，此次推出「百萬好禮三重送」活動，時間自1月26日至2月22日，凡現場／迷點自取單筆消費滿100元，或電話／迷點外送單筆消費滿300元，即贈刮刮卡1張。第一重可享「現刮現中」，若刮中「迷客夏」3個字，就可獲得全系列飲品單杯折抵10元的折價券；第二重則可掃描刮刮卡上的QRcode，登錄參加抽獎，共會在2月2日至2月24日期間，每週抽出1台iPhone 12 128G。

第三重活動，則會贈出多項大獎，包括有國際名牌精品包愛馬仕 Hermès Herbag （或其他等值商品共2名）、Dyson涼暖空氣清淨機（共4名）以及Dyson手持吸塵器（共4名）還有經典飲品、冰淇淋兌換券，總獎項價值近240萬元。

另為回饋迷客夏會員，2月24日當週同步加碼送出會員專屬的「Switch＋健身環」1組，會員只要在登錄刮刮卡時，同步填寫會員資料，就可參加抽獎。

迷客夏推出滿額抽愛馬仕名牌包、Dyson家電的活動。圖／翻攝自迷客夏綠光牧場主題飲品 Facebook
迷客夏推出滿額抽愛馬仕名牌包、Dyson家電的活動。圖／翻攝自迷客夏綠光牧場主題飲品 Facebook

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