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有胡歌、易烊千璽兩代男神 Armani集團廣告陣容太強大

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供

義大利時尚品牌Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。除了服飾之外，胡歌也入鏡了眼鏡系列的廣告，大秀熟男魅力。

38歲的胡歌幾年前推出電視劇《琅琊榜》，精彩演出擄獲不少影迷的心，該劇也可算是他出道以來的突破之作，演技備受肯定。但他本人行事低調，在挑選劇本上也非常嚴苛，在《琅琊榜》之後除了主演2017主演電視劇《獵場》、2019電影《南方車站的聚會》等之外，近期最有話題的應該就是還未播出、由王家衛監製和導演的電視劇《繁花》了。他還為了此劇減重，相信等到播出時大家又可以見到他截然不同的螢幕形象。

去年才從Emporio Armani大中華區大使升格為Giorgio Armani全球形象代言人，胡歌在春夏廣告中展示新一季帶著義式悠閒舒適風格的服裝，穿上條紋西裝、全黑寬褲套裝等，時髦帥氣，在知名攝影師李奇的鏡頭下，棕褐色與黑白畫面、光影交錯呈現出濃厚藝術感。

而Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。因為2019年的電影《少年的你》接連獲得大陸大眾電影百花獎、香港電影金像獎等最佳新人的他，今年才20歲，無疑是新一代的演技派偶像代表。這次在Emporio Armani廣告中與知名攝影師陳漫合作，以電影鏡頭語言及戲劇化的姿態去展現強大、自由的態度，帶著動態感的畫面也更顯搶眼。

Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供
38歲的胡歌大秀熟男魅力。圖／Giorgio Armani提供
38歲的胡歌大秀熟男魅力。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
因為2019年的電影《少年的你》接連獲得大陸大眾電影百花獎、香港電影金像獎等最佳新人的易烊千璽，今年才20歲，無疑是新一代的演技派偶像代表。圖／Emporio Armani提供
因為2019年的電影《少年的你》接連獲得大陸大眾電影百花獎、香港電影金像獎等最佳新人的易烊千璽，今年才20歲，無疑是新一代的演技派偶像代表。圖／Emporio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
38歲的胡歌大秀熟男魅力。圖／Giorgio Armani提供
38歲的胡歌大秀熟男魅力。圖／Giorgio Armani提供
因為2019年的電影《少年的你》接連獲得大陸大眾電影百花獎、香港電影金像獎等最佳新人的易烊千璽，今年才20歲，無疑是新一代的演技派偶像代表。圖／Emporio Armani提供
因為2019年的電影《少年的你》接連獲得大陸大眾電影百花獎、香港電影金像獎等最佳新人的易烊千璽，今年才20歲，無疑是新一代的演技派偶像代表。圖／Emporio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Emporio Armani、Giorgio Armani推出春夏系列形象廣告，分別由易烊千璽、胡歌主演。圖／品牌提供
Emporio Armani、Giorgio Armani推出春夏系列形象廣告，分別由易烊千璽、胡歌主演。圖／品牌提供
Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani推出春夏系列廣告大片，由全球形象代言人大陸男星胡歌擔任主角。圖／Giorgio Armani提供
Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani也在近日推出了春夏系列廣告，由去年開始接下代言人的大陸男星易烊千璽主演。圖／Emporio Armani提供

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