帶你神遊蘇格蘭加西班牙 吉拉雪莉12年禮盒獨獻台灣

歷經兩年的市場研究開發，專為台灣消費者的口味量身打造的「吉拉（Jura）雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，今年春節也推出獨家供應給台灣市場的吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒，並贈送水晶威杯一只。

吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌這次的新春禮盒，為了強調吉拉島的風土意象，在禮盒外包裝除了有島上的等高線圖，還將吉拉島上的鹿也融合其中，搭配尊貴高雅的紫色視覺，展現高貴而優雅的吉拉雪莉桶氣度。

「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」以酒廠堪稱古董的28呎高蒸餾器與無泥煤麥芽，打造出經典酒體，一開始於在美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏，賦予酒體柔順而香甜的曼妙滋味。