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帶你神遊蘇格蘭加西班牙 吉拉雪莉12年禮盒獨獻台灣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
新酒款採用來自西班牙的雪莉酒桶過桶。圖／吉拉提供
新酒款採用來自西班牙的雪莉酒桶過桶。圖／吉拉提供

歷經兩年的市場研究開發，專為台灣消費者的口味量身打造的「吉拉（Jura）雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，今年春節也推出獨家供應給台灣市場的吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒，並贈送水晶威杯一只。

吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌這次的新春禮盒，為了強調吉拉島的風土意象，在禮盒外包裝除了有島上的等高線圖，還將吉拉島上的鹿也融合其中，搭配尊貴高雅的紫色視覺，展現高貴而優雅的吉拉雪莉桶氣度。

「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」以酒廠堪稱古董的28呎高蒸餾器與無泥煤麥芽，打造出經典酒體，一開始於在美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯（Jerez）地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏，賦予酒體柔順而香甜的曼妙滋味。

吉拉威士忌今年推出雪莉12年後，銷售成績亮眼，畢竟是為台灣人量身打造的口味，也很適合年節送禮。雖現在疫情蔓延無法出國，就讓吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒，在年節帶你神遊蘇格蘭加西班牙一趟。

吉拉島位於蘇格蘭西海岸附近，島上只有一條路、一間酒吧、一座酒廠與200位居民。圖／吉拉提供
吉拉島位於蘇格蘭西海岸附近，島上只有一條路、一間酒吧、一座酒廠與200位居民。圖／吉拉提供
吉拉酒廠採用高達28英呎的高聳蒸餾器，造就細緻純淨酒體。圖／吉拉提供
吉拉酒廠採用高達28英呎的高聳蒸餾器，造就細緻純淨酒體。圖／吉拉提供
吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒，建議零售價1350元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌非凡禮盒，建議零售價1350元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 西班牙 台灣人

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