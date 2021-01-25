小辮鴴普查全台9455隻 雲林多達8184隻刷新歷年紀錄

「2021年土豆鳥大集合小辮鴴普查」今年共173位愛鳥志工參與普查，配合防疫避免群聚也採直播報數，志工不畏超級寒流襲擊辛苦到田間實地完成調查統計，雲林野鳥學會今天公布全台小辮鴴總數9455隻，其中雲林縣就多達8184隻，也為公民科學教育畫下完美句點。

中部平原地帶的農耕區是小辮鴴在台灣的主要度冬地，全台超過90%的小辮鴴集中在雲林縣，尤其最愛在花生田覓食也被稱為「土豆鳥」，2009年起雲林縣野鳥學會開始推動「雲林小辮鴴普查」今年已邁入第13年了。

起先兩年均由雲林鳥會主辦全縣普查，2012年後特有生物研究保育中心加入合辦，協助更精準的調查方法、資料分析與活動網站維護，此外更擴大區域廣邀全國鳥友參與普查，希望能更精確掌握小辮鴴在台度冬族群的訊息。

入冬後幾波強烈寒流來襲，並沒有擊退鳥調熱情，天氣越冷，志工越是頻繁地巡視棲地，期待能調查出更準確的小辮鴴數量，在全國鳥調志工努力下到昨天截止，雲林鳥會今天公布全台共計9455隻小辮鴴，打破近10年最高紀錄。

配合防疫減少群聚，今年改以直播與線上報數方式提供即時訊息，鳥友說，遠距報數雖少了相聚交流，卻在線上多了分享即時鳥訊的樂趣。有人還以哽圖或自己設計的紙版線上報數，別具創意，更有愛鳥的老外也參加。元長李小朋友說，一早和家人帶望遠鏡下鄉數鳥，一發現小辮鴴出現，像抽中大獎般喜悅，一一記錄下來。