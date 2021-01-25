聽新聞
test
0:00 / 0:00
小辮鴴普查全台9455隻 雲林多達8184隻刷新歷年紀錄
「2021年土豆鳥大集合小辮鴴普查」今年共173位愛鳥志工參與普查，配合防疫避免群聚也採直播報數，志工不畏超級寒流襲擊辛苦到田間實地完成調查統計，雲林野鳥學會今天公布全台小辮鴴總數9455隻，其中雲林縣就多達8184隻，也為公民科學教育畫下完美句點。
中部平原地帶的農耕區是小辮鴴在台灣的主要度冬地，全台超過90%的小辮鴴集中在雲林縣，尤其最愛在花生田覓食也被稱為「土豆鳥」，2009年起雲林縣野鳥學會開始推動「雲林小辮鴴普查」今年已邁入第13年了。
起先兩年均由雲林鳥會主辦全縣普查，2012年後特有生物研究保育中心加入合辦，協助更精準的調查方法、資料分析與活動網站維護，此外更擴大區域廣邀全國鳥友參與普查，希望能更精確掌握小辮鴴在台度冬族群的訊息。
入冬後幾波強烈寒流來襲，並沒有擊退鳥調熱情，天氣越冷，志工越是頻繁地巡視棲地，期待能調查出更準確的小辮鴴數量，在全國鳥調志工努力下到昨天截止，雲林鳥會今天公布全台共計9455隻小辮鴴，打破近10年最高紀錄。
配合防疫減少群聚，今年改以直播與線上報數方式提供即時訊息，鳥友說，遠距報數雖少了相聚交流，卻在線上多了分享即時鳥訊的樂趣。有人還以哽圖或自己設計的紙版線上報數，別具創意，更有愛鳥的老外也參加。元長李小朋友說，一早和家人帶望遠鏡下鄉數鳥，一發現小辮鴴出現，像抽中大獎般喜悅，一一記錄下來。
各地鳥友今天在網路齊聲歡呼「我數鳥，我驕傲」圓滿畫下句點，雲林野鳥學會理事長王振芳感謝雲林縣府和生態社團多年支持，其中八色鳥咖啡與台灣鳥咖啡還提供小辮鴴咖啡包給志工在冷天中調查「喝燒燒」，元長鄉廘寮天主堂提供直播設備與場地，元長鄉忠孝國小配合舉辦小辮鴴紀念章設計比賽。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言