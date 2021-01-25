全家×北港武德宮推7款招財鮮食 會員App玩遊戲抽iPhone 12

迎接金牛年，大家都想擺脫悶了一年的心情，招財也招來好運氣！全家便利商店今年與台灣財神開基祖廟—北港武德宮合作，推出主食、輕食、麵包等7款全新招財鮮食，包裝設計上以金黃色加上黑虎大將軍、金元寶，象徵招財祈福，並特別使用應景食材推出「大口黃金和牛堡」、「開運和牛堡」、「四星報喜紅燒牛肉麵」等，麵包則主打鹹口味，選用日本九鬼金胡麻拌入鮪魚，符合春節氛圍命名為「金魚滿堂胡麻鮪魚滿餡」、「極慶有魚胡麻鮪魚鬆餅」，1月27日至2月23日止，凡全家會員購買指定招財鮮食任1項，即可參加純金金元寶抽獎；1月27日至2月16日期間凡購買匠土司、極鬆餅、滿餡麵包系列商品任2件，另贈送「招財紅包袋」乙個，藉由五路財神保佑，讓新的一年吃得平安又順心。

春節連假不少人會歡聚、出遊，或是想待在家防疫，全家「媽媽煮藝」系列再推多款微波即食、方便帶著走的新品，冷凍杯裝推出「椒麻擔擔麵」、「胡麻乾拌麵」2款中式乾拌麵，以及「夏威夷風味」、「韓式泡菜」2款厚片Pizza，提供消費者更多宵夜、點心的好選擇。