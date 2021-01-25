繼金曲獎大放異彩！蘇子茵和藝術家吳東龍以《點線流》表達藝術創作初衷

跨界小提琴音樂家蘇子茵在第31屆金曲獎頒獎典禮和金曲歌王林俊傑、演奏家黃裕翔擔任壓軸表演後，除了表演和音樂創作的工作外，近期蘇子茵也在個人社群上嘗試不同的創作，像是以城市形成靈感的城市茵樂系列，以及蘇蘇PM音樂希望可以透過音樂療癒每個人忙碌的都市生活。

這次蘇子茵受邀前往誠品畫廊參觀抽象繪畫藝術家吳東龍個展，更以此契機下延伸出跨界創作的靈感，打造了一場結合視覺、聽覺的音樂盛宴。

圖／蘇子茵提供

《吳東龍個展》展出了吳東龍持續探索二十年的「符號」系列，透過堆疊、切割完整呈現其內斂極簡的抽象風格，吳東龍的創作是屬於高度理性且節奏規律的，前半段採用古典而繁細的手工程序，後半段則以線與面建構簡約沉靜的抽象畫面，這樣的「細膩」、「質樸」讓蘇子茵感受到所有作品創作的啟源，於是創作《點線流》並邀請三金大提琴家范宗沛共同演奏。

圖／蘇子茵提供

《點線流》總共由四個段落組成，以輕緩優雅的開頭進行舖陳，之後以循序漸進、由緩至急的堆疊，將情緒帶到最急促的段落後，最後使用簡單悠長的高音收尾，整首曲子以大、小提琴相輔相成的演奏，帶來樸實動聽的旋律。

談到《點線流》的創作概念，蘇子茵認為不論音樂或是藝術，每一件作品的開端都是來自最純粹的動機，可能只是生活中的一個點、一條線。當這些動機匯聚起來之後，變成了我們日常所及的一幅畫、一首曲子，再透過不斷的堆疊，便創造了一首交響曲、一個畫風，完成藝術家們心中的創作。

最後，即便作品如此雄偉浩大，一切全都始於最初那個簡單的線條，也是當時開始創作時最純粹的想法，《點線流》彷彿在提醒著我們，任何創作要記得回歸初心、莫忘開頭純粹的初衷。