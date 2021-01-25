聽新聞
test
0:00 / 0:00
太想出國啦！ 7-ELEVEN攜手星宇航空推異國風味甜點零食
疫情持續緊張，能夠安心出國旅遊的日子遙遙無期，近期不只偽出國行程夯，眾多異國美食也讓人一解旅遊癮。7-ELEVEN宣布攜手星宇航空推出多款限定商品，結合星宇航空既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品，即日起在7-ELEVEN門市銷售，讓民眾免出國也能盡情開吃。此外，航空迷最愛的星宇小舖精選商品也同步開放預購。
7-ELEVEN與星宇航空以日本沖繩特產為主題，即日起推出2款沖繩系手工甜點，採預購3日後取貨。新品「沖繩雪鹽焦糖重乳酪」，一口咬下吃得到原味及焦糖雙層重乳酪，添加「宮古島海鹽」則呈現出乳酪濃醇鹹甜的層次風味；另一款「沖繩黑糖麻糬厚生乳捲」添加沖繩黑糖製成的黑糖醬及鮮奶油，以黃金比例搭配黑糖風味蛋糕體，香醇不甜膩，年節前送禮自用兩相宜。即日起至1月29日前搭配OPEN POINT 1點加59元或77元即可獲得，數量有限、售完為止。
過年團聚招待親友少不了零食飲料相伴，7-ELEVEN將於2月10日起獨家推出4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及2款全新飲品，嚴選食材調配出泰國、日本、越南等國到地口味，讓味蕾環遊各國。像是以日本沖繩特產黑糖製作的乖乖黑糖奇米星、黑糖飛機餅乾、波的多洋芋片沖繩嚴選島鹽風味、泰式打拋肉風味等，2月10日至2月23日可享指定商品2件8折、3件7.7折優惠。
不僅如此，即日起星宇航空小舖限定也將在7-ELEVEN門市同步開放預購，包括2021精裝筆記本、音樂鈴、首航航點紀念杯組、星探者旅行組、甚至星宇航空獨家限定的蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋以及星宇航空機上飲品VDS 100%胡蘿蔔綜合蔬果汁等，全都可在門市預購取貨，讓星迷們隨時享受機上氛圍。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言