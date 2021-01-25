太想出國啦！ 7-ELEVEN攜手星宇航空推異國風味甜點零食

疫情持續緊張，能夠安心出國旅遊的日子遙遙無期，近期不只偽出國行程夯，眾多異國美食也讓人一解旅遊癮。7-ELEVEN宣布攜手星宇航空推出多款限定商品，結合星宇航空既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品，即日起在7-ELEVEN門市銷售，讓民眾免出國也能盡情開吃。此外，航空迷最愛的星宇小舖精選商品也同步開放預購。

7-ELEVEN與星宇航空以日本沖繩特產為主題，即日起推出2款沖繩系手工甜點，採預購3日後取貨。新品「沖繩雪鹽焦糖重乳酪」，一口咬下吃得到原味及焦糖雙層重乳酪，添加「宮古島海鹽」則呈現出乳酪濃醇鹹甜的層次風味；另一款「沖繩黑糖麻糬厚生乳捲」添加沖繩黑糖製成的黑糖醬及鮮奶油，以黃金比例搭配黑糖風味蛋糕體，香醇不甜膩，年節前送禮自用兩相宜。即日起至1月29日前搭配OPEN POINT 1點加59元或77元即可獲得，數量有限、售完為止。

過年團聚招待親友少不了零食飲料相伴，7-ELEVEN將於2月10日起獨家推出4款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及2款全新飲品，嚴選食材調配出泰國、日本、越南等國到地口味，讓味蕾環遊各國。像是以日本沖繩特產黑糖製作的乖乖黑糖奇米星、黑糖飛機餅乾、波的多洋芋片沖繩嚴選島鹽風味、泰式打拋肉風味等，2月10日至2月23日可享指定商品2件8折、3件7.7折優惠。