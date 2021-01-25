限量6.5萬組！ 麥當勞「熊大帆布包、手提袋」超萌登場

繼去年推出一系列哆啦A夢週邊贈禮，引發民眾排隊熱潮之後，「麥當勞」在2021新春，再度與LINE FRIENDS攜手，自1月27日起，限時推出「開春熊有禮」限量熊大禮盒。首波先由「熊大雙層帆布包」登場，第二波則推出「熊大折疊手提袋」，2款全台共限量6.5萬組。另外還有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」回歸，為新春帶來滿滿好運。

面無表情卻是暖男的「熊大」，乃是LINE FRIENDS的當家一哥，廣受粉絲喜愛。台灣麥當勞為滿足粉絲期待，1月27日至2月23日期間與LINE FRIENDS攜手推出「開春熊有禮」限量熊大禮盒。1月27日上午11點先開賣「「熊大雙層帆布包」，帆布包上卡哇伊的熊大，結合雙層口袋設計巧思，不僅有大容量的收納功能，前方更能分層收納手機、票卡等隨身小物；2月3日上午11點起開賣「熊大摺疊手提袋」，毛茸茸的熊大，翻身一變就可成為大容量輕便手提袋，小巧可愛又方便，乃是買菜、逛街的神隊友。凡購買任何套餐加價369元即可獲得（單買399元），總共限量6.5萬組，售完為止。