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限量6.5萬組！ 麥當勞「熊大帆布包、手提袋」超萌登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自1月27日起，推出「開春熊有禮」限量禮盒。圖／麥當勞提供
麥當勞自1月27日起，推出「開春熊有禮」限量禮盒。圖／麥當勞提供

繼去年推出一系列哆啦A夢週邊贈禮，引發民眾排隊熱潮之後，「麥當勞」在2021新春，再度與LINE FRIENDS攜手，自1月27日起，限時推出「開春熊有禮」限量熊大禮盒。首波先由「熊大雙層帆布包」登場，第二波則推出「熊大折疊手提袋」，2款全台共限量6.5萬組。另外還有「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」回歸，為新春帶來滿滿好運。

面無表情卻是暖男的「熊大」，乃是LINE FRIENDS的當家一哥，廣受粉絲喜愛。台灣麥當勞為滿足粉絲期待，1月27日至2月23日期間與LINE FRIENDS攜手推出「開春熊有禮」限量熊大禮盒。1月27日上午11點先開賣「「熊大雙層帆布包」，帆布包上卡哇伊的熊大，結合雙層口袋設計巧思，不僅有大容量的收納功能，前方更能分層收納手機、票卡等隨身小物；2月3日上午11點起開賣「熊大摺疊手提袋」，毛茸茸的熊大，翻身一變就可成為大容量輕便手提袋，小巧可愛又方便，乃是買菜、逛街的神隊友。凡購買任何套餐加價369元即可獲得（單買399元），總共限量6.5萬組，售完為止。

1月27日至3月9日期間，麥當勞也限期推出「金迎招財薯來堡（牛／雞）」，特選肉排淋上黑胡椒醬、鮮脆洋蔥，再加上金黃酥脆薯餅，帶來豐富的口感，單點每份89元，經典套餐144元、勁脆配餐157元。另外還有搭配肉排與黑胡椒醬的「金迎招財福堡（牛／雞）」，單點80元，經典套餐135元、勁脆配餐148元。活動期間凡購買「金迎招財薯來堡／福堡套餐」，就送「好運紅包袋」1份，送完為止。同時段內，還有季節限定的「紅豆派」同步登場，每份32元。

此次共有「熊大雙層帆布包」、「熊大摺疊手提袋」陸續登場。圖／麥當勞提供
此次共有「熊大雙層帆布包」、「熊大摺疊手提袋」陸續登場。圖／麥當勞提供
毛茸茸的熊大，翻身一變就成為大容量輕便手提袋。圖／麥當勞提供
毛茸茸的熊大，翻身一變就成為大容量輕便手提袋。圖／麥當勞提供
麥當勞春節期間限量供應「金迎招財薯來堡／福堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞春節期間限量供應「金迎招財薯來堡／福堡」。圖／麥當勞提供

熊大 套餐 麥當勞

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