太前衛！藝術家的內褲肖像畫 成為LOEWE秋冬男裝包款

LOEWE同步發表了2021秋冬男裝以及2021 Eye/LOEWE/Nature系列，創意總監Jonathan Anderson照例以搶眼的視覺和藝術感帶來令人印象深刻的新作，融入藝術家Joe Brainard（喬．布萊納德）的圖像作品，並且延續前兩季以「Show in a Book」作為大秀的預告。

LOEWE秋冬男裝像是一幅幅夢幻虛構人物所組成的拼貼畫，充滿創作趣味的剪貼，塑造了秋冬的新穎輪廓，而紐約派的美國藝術家Joe Brainard創作，也成了服裝與包款的印花、緹花，Joe Brainard的大量創作包括組合藝術、拼貼畫、繪畫、書籍、唱片封面以及戲劇佈景、服裝設計等，其中的拼貼手法也成了LOEWE秋冬靈感，T恤及毛衣像是一件變三件，或直接將Joe Brainard的作品印在西裝外套前幅、衣領上。