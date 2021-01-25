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太前衛！藝術家的內褲肖像畫 成為LOEWE秋冬男裝包款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE同步發表了2021秋冬男裝以及2021 Eye/LOEWE/Nature系列。圖／LOEWE提供
LOEWE同步發表了2021秋冬男裝以及2021 Eye/LOEWE/Nature系列。圖／LOEWE提供

LOEWE同步發表了2021秋冬男裝以及2021 Eye/LOEWE/Nature系列，創意總監Jonathan Anderson照例以搶眼的視覺和藝術感帶來令人印象深刻的新作，融入藝術家Joe Brainard（喬．布萊納德）的圖像作品，並且延續前兩季以「Show in a Book」作為大秀的預告。

LOEWE秋冬男裝像是一幅幅夢幻虛構人物所組成的拼貼畫，充滿創作趣味的剪貼，塑造了秋冬的新穎輪廓，而紐約派的美國藝術家Joe Brainard創作，也成了服裝與包款的印花、緹花，Joe Brainard的大量創作包括組合藝術、拼貼畫、繪畫、書籍、唱片封面以及戲劇佈景、服裝設計等，其中的拼貼手法也成了LOEWE秋冬靈感，T恤及毛衣像是一件變三件，或直接將Joe Brainard的作品印在西裝外套前幅、衣領上。

服裝輪廓散發頹廢搖滾的品味，條紋毛衣、超寬褲和袋鼠鞋、龐克大禮帽和嬉皮的剪羊毛衣等等，再增添新浪潮音樂文化的稜角，令人感受百花齊放的薈萃；Joe Brainard經典三色紫蘿蘭圖案則表現在小牛皮Puzzle。而 Eye/LOEWE/Nature系列，則是運用戶外、古著及軍事元素和傳統運動服融合，舊物料再造減少對環境的損害，重點設計包括全新防水小牛皮拼帆布後背包、圓形腰包，以及索繩帆布手提包。

美國藝術家Joe Brainard的創作，也成了LOEWE秋冬服裝與包款的印花、緹花。圖／LOEWE提供
美國藝術家Joe Brainard的創作，也成了LOEWE秋冬服裝與包款的印花、緹花。圖／LOEWE提供
LOEWE同步發表了2021秋冬男裝，以藝術家Joe Brainard的作品為靈感。圖／LOEWE提供
LOEWE同步發表了2021秋冬男裝，以藝術家Joe Brainard的作品為靈感。圖／LOEWE提供
「Show in a Book」精選藝術家Joe Brainard的平面藝術創作，加上「A Show on a Shirt」紙盒印滿Eye/LOEWE/Nature系列的超大碼T恤，呼應拼貼手法的創作。圖／LOEWE提供
「Show in a Book」精選藝術家Joe Brainard的平面藝術創作，加上「A Show on a Shirt」紙盒印滿Eye/LOEWE/Nature系列的超大碼T恤，呼應拼貼手法的創作。圖／LOEWE提供
Joe Brainard的拼貼手法也成了LOEWE秋冬男裝的靈感，T恤及毛衣像是一件變三件。圖／LOEWE提供
Joe Brainard的拼貼手法也成了LOEWE秋冬男裝的靈感，T恤及毛衣像是一件變三件。圖／LOEWE提供
條紋毛衣、超寬褲和袋鼠鞋、龐克大禮帽和嬉皮的剪羊毛衣等等都是秋冬男裝輪廓。圖／LOEWE提供
條紋毛衣、超寬褲和袋鼠鞋、龐克大禮帽和嬉皮的剪羊毛衣等等都是秋冬男裝輪廓。圖／LOEWE提供
Joe Brainard經典三色紫蘿蘭圖案表現在配件。圖／LOEWE提供
Joe Brainard經典三色紫蘿蘭圖案表現在配件。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列呼應拼貼，重點設計包括全新防水小牛皮拼帆布後背包、圓形腰包以及索繩帆布手提包。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列呼應拼貼，重點設計包括全新防水小牛皮拼帆布後背包、圓形腰包以及索繩帆布手提包。圖／LOEWE提供
Joe Brainard在1966年所繪「我的內褲的肖像」也成為包款的印花。圖／LOEWE提供
Joe Brainard在1966年所繪「我的內褲的肖像」也成為包款的印花。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列結合了戶外、古著及軍事元素和傳統運動服。圖／LOEWE提供
Eye/LOEWE/Nature系列結合了戶外、古著及軍事元素和傳統運動服。圖／LOEWE提供
Joe Brainard畫作成為包款的印花或緹花。圖／LOEWE提供
Joe Brainard畫作成為包款的印花或緹花。圖／LOEWE提供

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