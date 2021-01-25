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HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秋冬聚焦壓褶 發表影片有點兒療癒

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秋冬季，打造日常生活的穿衣美學。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秋冬季，打造日常生活的穿衣美學。圖／ISSEY MIYAKE提供

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE發表2021秋冬男裝，以「不變，求變（Never Change, Ever Change）」作為主題，重新聚焦經典，運用影片傳達品牌忠於原創的概念，將經典的服裝壓褶場景也融入其中，包括工程師和技術人員進行裁縫操作，由身穿單色服裝的模特兒穿梭其中，傳達信念與工藝傳承的溫度。

秋冬的主題影片仍以品牌經典的服裝壓褶作為串場，依循人們的生活方式，創造出自由伸展、變化的日常服裝，由模特兒隨著音樂快慢節奏的律動，展現服裝的剪裁與線條；過程中也曝光了壓褶機器打造衣服的過程，工程師將紙張剝除下來，服裝也一件一件呈現在觀賞者的眼前。模特兒身穿五顏六色的服裝，站在旋轉平台上，以靜止姿態展示之後，聚集在平台周圍漫步、嬉戲、舞動著身體，表現當季的漸變色彩。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的創新，在於打造日常生活的穿衣美學，本季也在縐褶主題之下，創作多種服裝的風格，「立方縐褶（Solid Pleats）」是品牌首個使用100%再生聚酯纖維面料的系列，本季以百搭的墨黑色呈現，在經典褲款中加入新的前褶細節；靈感來自非洲編織籃的「編織縐褶（Basket）」款，以手繪圖案為特色；「剪裁縐褶（Tailored Pleats）」運用壓褶平織布料表現俐落輪廓，本季新穎款式包括修身短外套、結合圍裙的褲款，增添穿搭趣味；「毛呢縐褶（Tweed Pleats）」面料如羊毛般保暖，輕盈且抗縐；而機能剪裁的中空纖維大衣，透過內側翻褶的壓褶處理，創造雙層袖子的結構；此外，Pe Deck Shoes-Hi結構鞋來自HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE與帆布鞋WAKOUWA的三度共同開發鞋款，鞋面的光澤的材質相對正式，也凸顯鞋身設計。

█HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2021秋冬男裝影片：

https://vimeo.com/isseymiyake/review/501630117/7624d01517

面料如羊毛般保暖、輕盈且抗縐的「毛呢縐褶」系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
面料如羊毛般保暖、輕盈且抗縐的「毛呢縐褶」系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
機能剪裁的大衣，透過內側翻褶的壓褶處理打造雙層袖子的結構。圖／ISSEY MIYAKE提供
機能剪裁的大衣，透過內側翻褶的壓褶處理打造雙層袖子的結構。圖／ISSEY MIYAKE提供
墨黑色為主的「立方縐褶」本季在經典褲款中加入新的前褶細節。圖／ISSEY MIYAKE提供
墨黑色為主的「立方縐褶」本季在經典褲款中加入新的前褶細節。圖／ISSEY MIYAKE提供
以手繪圖案為特色的「編織縐褶」靈感來自非洲編織籃。圖／ISSEY MIYAKE提供
以手繪圖案為特色的「編織縐褶」靈感來自非洲編織籃。圖／ISSEY MIYAKE提供
以壓褶平織布料表現俐落輪廓「剪裁縐褶」系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
以壓褶平織布料表現俐落輪廓「剪裁縐褶」系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
模特兒漫步、嬉戲、舞動著身體，表現當季的漸變色彩。圖／ISSEY MIYAKE提供
模特兒漫步、嬉戲、舞動著身體，表現當季的漸變色彩。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE發表2021秋冬男裝，以「不變，求變」作為主題，重新聚焦壓褶經典。圖／ISSEY MIYAKE提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE發表2021秋冬男裝，以「不變，求變」作為主題，重新聚焦壓褶經典。圖／ISSEY MIYAKE提供

模特兒 品牌 保暖

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