HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE秋冬聚焦壓褶 發表影片有點兒療癒

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE發表2021秋冬男裝，以「不變，求變（Never Change, Ever Change）」作為主題，重新聚焦經典，運用影片傳達品牌忠於原創的概念，將經典的服裝壓褶場景也融入其中，包括工程師和技術人員進行裁縫操作，由身穿單色服裝的模特兒穿梭其中，傳達信念與工藝傳承的溫度。

秋冬的主題影片仍以品牌經典的服裝壓褶作為串場，依循人們的生活方式，創造出自由伸展、變化的日常服裝，由模特兒隨著音樂快慢節奏的律動，展現服裝的剪裁與線條；過程中也曝光了壓褶機器打造衣服的過程，工程師將紙張剝除下來，服裝也一件一件呈現在觀賞者的眼前。模特兒身穿五顏六色的服裝，站在旋轉平台上，以靜止姿態展示之後，聚集在平台周圍漫步、嬉戲、舞動著身體，表現當季的漸變色彩。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的創新，在於打造日常生活的穿衣美學，本季也在縐褶主題之下，創作多種服裝的風格，「立方縐褶（Solid Pleats）」是品牌首個使用100%再生聚酯纖維面料的系列，本季以百搭的墨黑色呈現，在經典褲款中加入新的前褶細節；靈感來自非洲編織籃的「編織縐褶（Basket）」款，以手繪圖案為特色；「剪裁縐褶（Tailored Pleats）」運用壓褶平織布料表現俐落輪廓，本季新穎款式包括修身短外套、結合圍裙的褲款，增添穿搭趣味；「毛呢縐褶（Tweed Pleats）」面料如羊毛般保暖，輕盈且抗縐；而機能剪裁的中空纖維大衣，透過內側翻褶的壓褶處理，創造雙層袖子的結構；此外，Pe Deck Shoes-Hi結構鞋來自HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE與帆布鞋WAKOUWA的三度共同開發鞋款，鞋面的光澤的材質相對正式，也凸顯鞋身設計。

█HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2021秋冬男裝影片：

https://vimeo.com/isseymiyake/review/501630117/7624d01517