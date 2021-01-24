快訊

居家隔離對象擴大到5千多人 桃民政局：從沒這麼多過

葡萄牙總統大選登場 預料德索沙可順利連任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終身9折！英格莉莉8款「三角司康」新登場 優惠連4波

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
英格莉莉於微風台北車站店新推出8款創意司康。圖／英格莉莉提供
英格莉莉於微風台北車站店新推出8款創意司康。圖／英格莉莉提供

六角國際餐飲集團旗下，主打英式創意風格的｢Engolili‧英格莉莉｣，日前正式進駐微風台北車站，開設第2間旗艦門市，並且以傳統的三角形英式司康為出發點，一次推出70%苦甜可可司康、京都濃郁抹茶司康等8款限定口味的司康，並且還有一系列開幕慶祝優惠。除了有滿額送抵用券、免費招待司康等方案，預定春節套餐，還可享終身9折的VIP折扣。

業者指出，歷史上最早的司康為圓形扁平，是將麵糰放在煎餅用的淺鍋中烘烤，出爐後再切成三角形分享食用。因此此次以經典傳統英式司康三角造形為基礎，在外觀及口味進行變化，並透過抹醬、擠花等不同手法，讓三角形司康華麗變身。

英格莉莉微風北車店所推出的8款限定司康中，限量主打的「70%苦甜可可司康」採用70%法芙娜製成巧克力司康，內餡有著濃郁巧克力醬與巧克力豆，並散發淡淡奶油香氣，上層則撒有金色脆片，帶來綿密與酥脆兼具的口感；「京都濃郁抹茶司康」則選用宇治抹茶為元素，為司康帶來大人系的風味。另外還有將台灣大甲芋頭丁混入司康麵糰中、帶有濃郁芋頭香氣的「期待相芋司康」，以及草莓與蔓越莓果乾製成的「又見莓好司康」、南洋椰奶風味的「南洋椰香司康」，還有加州香橙司康、微笑起司司康、好事花生司康等不同選擇。

英格莉莉微風台北車站門市預將於1月27日正式開幕，目前已經進入試營運階段，共推出4波優惠。1月27日至2月2日期間，預訂春節套餐，即贈限量金色VIP吊飾，終生可享9折優惠，消費滿999元再贈100元抵用券，每日訂位前20組，招待2份「70%苦甜可可司康」。2月3日至2月9日期間，消費滿999元，贈送鐵鍋鬆餅兌換券1張，每日訂位前20組，招待2份「京都濃郁抹茶司康」；2月10日至2月28日期間，消費滿999元贈送英式下茶兌換券1張，每日訂位前20組，即贈知更鳥化妝鏡1份。1月27日至2月28日期間，來店參與打卡活動，即贈品牌限量束口袋1個。

選用宇治抹茶為元素的「京都濃郁抹茶司康」。圖／英格莉莉提供
選用宇治抹茶為元素的「京都濃郁抹茶司康」。圖／英格莉莉提供
限量的「70%苦甜可可司康」。圖／英格莉莉提供
限量的「70%苦甜可可司康」。圖／英格莉莉提供

微風 可可 巧克力

延伸閱讀

「艾蜜莉」莉莉柯林斯婚期已定！喜帖發出不因疫情影響

獨／分手多年各有家庭 許慧欣因小刀一通電話越洋回台相會

六角旗下品牌展店

專訪／偷愛偶像老婆昆凌 曹佑寧爆上陣前緊張到發抖

相關新聞

從泰國菜吃到網美鍋！7間「外帶年菜」豐富年夜飯

受到疫情影響，讓今年外帶年菜市場更顯熱絡。來自新加坡的「樂天皇朝」、「美滋鍋」各自以招牌菜色作為主打，設計出外帶套餐組合...

終身9折！英格莉莉8款「三角司康」新登場 優惠連4波

六角國際餐飲集團旗下，主打英式創意風格的｢Engolili‧英格莉莉｣，日前正式進駐微風台北車站，開設第2間旗艦門市，並...

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培，經常在ig分享生活，溫馨的發文風格雖不愛高調炫富，但偶爾秀出穿搭照時還是會吸引不少粉絲...

再度攜手劇場導演 愛馬仕秋冬男裝「樓梯間」登場

去年七月，愛馬仕攜手知名劇場導演Cyril Teste合作，以現場即時拍攝、剪接的直播方式發表2021春夏男裝系列，劇場...

電商出口變電商推手 聯合智網發展「全方位品牌數位運營」

2020年電商產業雖然因為疫情讓業績持續創新高，但對於正要踏入電商領域的品牌來說，想要從頭建立商務架構也遇到許多挑戰與限...

不只有「天竺鼠車車」！木棉花代理10大爆紅動畫 沒聽過就落伍了

近幾年來有不少動畫作品爆紅，從去年的全民瘋鬼滅熱潮，到今年初在社群上延燒的「天竺鼠車車」現象，就算不是平常會關注動畫的網友，應該也都知道這兩部作品是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。