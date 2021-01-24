終身9折！英格莉莉8款「三角司康」新登場 優惠連4波

六角國際餐飲集團旗下，主打英式創意風格的｢Engolili‧英格莉莉｣，日前正式進駐微風台北車站，開設第2間旗艦門市，並且以傳統的三角形英式司康為出發點，一次推出70%苦甜可可司康、京都濃郁抹茶司康等8款限定口味的司康，並且還有一系列開幕慶祝優惠。除了有滿額送抵用券、免費招待司康等方案，預定春節套餐，還可享終身9折的VIP折扣。

業者指出，歷史上最早的司康為圓形扁平，是將麵糰放在煎餅用的淺鍋中烘烤，出爐後再切成三角形分享食用。因此此次以經典傳統英式司康三角造形為基礎，在外觀及口味進行變化，並透過抹醬、擠花等不同手法，讓三角形司康華麗變身。

英格莉莉微風北車店所推出的8款限定司康中，限量主打的「70%苦甜可可司康」採用70%法芙娜製成巧克力司康，內餡有著濃郁巧克力醬與巧克力豆，並散發淡淡奶油香氣，上層則撒有金色脆片，帶來綿密與酥脆兼具的口感；「京都濃郁抹茶司康」則選用宇治抹茶為元素，為司康帶來大人系的風味。另外還有將台灣大甲芋頭丁混入司康麵糰中、帶有濃郁芋頭香氣的「期待相芋司康」，以及草莓與蔓越莓果乾製成的「又見莓好司康」、南洋椰奶風味的「南洋椰香司康」，還有加州香橙司康、微笑起司司康、好事花生司康等不同選擇。