從泰國菜吃到網美鍋！7間「外帶年菜」豐富年夜飯

受到疫情影響，讓今年外帶年菜市場更顯熱絡。來自新加坡的「樂天皇朝」、「美滋鍋」各自以招牌菜色作為主打，設計出外帶套餐組合；瓦城集團則是集結瓦城、非常泰、時時香、1010湘等品牌，推出適合6～8人共享的套餐方案；老字號的「海霸王」也一口氣集結10道料理，推出外帶年菜套組，大大增添餐桌精彩。

樂天皇朝今年首度推出外帶年菜，「迎春五福年菜套組」共有5道式菜色，其中「五福拼盤」是以心太軟、上海油燜筍、香辣蒜泥白肉等5款店內招牌涼菜組合而成；「鮮味蛤蠣砂鍋魚頭」選用新鮮鰱魚頭，加入東石蛤蠣、香菇、五花肉、嫩筍、大白菜等食材共同慢煮，湯頭也加入特製配方重新調整；「松露焗野放雞」嚴選16週以上自然野放黑羽土雞，並用黑松露、特調香料、枸杞醃漬入味，不僅可品嚐到黑松露雞汁的濃醇香，還有鮮嫩肉質，另外還有應景兼具吉祥寓意的港式生炒臘腸荷葉飯、開運萌牛起司芋泥包，每套4,288元。

主打夢幻特色鍋物的「美滋鍋」，今年則是推出「粉嫩迎春鍋好年」外帶套組，每套可品嚐1或2款招牌湯頭，並有搭配肉品、海鮮、手工自製食材、蔬菜與主食、甜點，適合4～5人共同圍爐分享，每套原價3,515元，優惠價2,988元，並加贈保溫袋、圍兜、特製醬料，以及500元內用抵用券。

海霸王今年推出的「金牛賀新春」年菜套組，採10道式料理，共有龍蝦鴛鴦拼、和風蟹肉九孔鮑、御品佛跳牆、紅燒圓蹄、圓籠蒸鮮蝦、臘味櫻花蝦米糕、汶火酥香鮮魚、鳳貝砂鍋雞共8道佳餚，最後再配上團圓豆沙包、甜蜜情人果等2款甜品，每套7,688元，預購至1月31日為止，網路訂購再加贈海霸王新春聯合紅包，指定小年夜提前取貨，再享8折優惠。

若想增添餐桌上的異國風采，瓦城、非常泰今年外帶年菜分為6人、8人套餐，包括有冬粉鮮蝦煲、月亮蝦餅、辣炒牛／豬肉、泰式咖哩雞、鴻運檸檬清蒸魚、綠咖哩什蔬，以及開運酸辣海鮮鍋等菜色，6人組為3,999元，8人組則為5,999元。