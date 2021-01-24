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陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培，經常在ig分享生活，溫馨的發文風格雖不愛高調炫富，但偶爾秀出穿搭照時還是會吸引不少粉絲詢問身上的單品品牌，擁有低調帶貨力。最近她曬出一張在海灘的火辣泳裝照，黑色比基尼完美襯托大長腿和古銅色肌膚，而臉上的「翻蓋墨鏡」更是搶眼，連台灣帶貨女王孫芸芸也忍不住留言讚賞。

原來這個造型特殊的「翻蓋墨鏡」出自香奈兒2021 CRUISE度假系列，尼龍纖維材質打造，以「遮陽板」概念設計、命名，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。半圓弧大鏡片帶點復古風，遮陽板上也有清楚可見的雙C Logo，整體造型摩登前衛，強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普在香奈兒2021 CRUISE度假系列的廣告中也曾示範過這個墨鏡。

不過這也不是香奈兒第一次推出這種墨鏡，早在2014年的春夏系列就已經有過類似的設計，這次在整體細節和配色組合都有新的變化，修飾臉型的效果似乎也提升了不少。

香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒早在2014年的春夏系列也曾推出過類似的設計。圖／摘自香奈兒官網
香奈兒早在2014年的春夏系列也曾推出過類似的設計。圖／摘自香奈兒官網
強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普在香奈兒2021 CRUISE度假系列的廣告中也曾示範過這個墨鏡。圖／摘自Twitter
強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普在香奈兒2021 CRUISE度假系列的廣告中也曾示範過這個墨鏡。圖／摘自Twitter
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／摘自IG
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／摘自IG
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供
香奈兒2021 CRUISE度假系列墨鏡以「遮陽板」概念設計、命名，尼龍纖維材質打造，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。圖／香奈兒提供

香奈兒 女王

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