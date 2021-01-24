陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培，經常在ig分享生活，溫馨的發文風格雖不愛高調炫富，但偶爾秀出穿搭照時還是會吸引不少粉絲詢問身上的單品品牌，擁有低調帶貨力。最近她曬出一張在海灘的火辣泳裝照，黑色比基尼完美襯托大長腿和古銅色肌膚，而臉上的「翻蓋墨鏡」更是搶眼，連台灣帶貨女王孫芸芸也忍不住留言讚賞。

原來這個造型特殊的「翻蓋墨鏡」出自香奈兒2021 CRUISE度假系列，尼龍纖維材質打造，以「遮陽板」概念設計、命名，搭配灰色漸層鏡片，共有白、黑、綠、咖啡色、深藍5種色調可選擇。半圓弧大鏡片帶點復古風，遮陽板上也有清楚可見的雙C Logo，整體造型摩登前衛，強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普在香奈兒2021 CRUISE度假系列的廣告中也曾示範過這個墨鏡。