電商出口變電商推手 聯合智網發展「全方位品牌數位運營」

2020年電商產業雖然因為疫情讓業績持續創新高，但對於正要踏入電商領域的品牌來說，想要從頭建立商務架構也遇到許多挑戰與限制。為了全面協助更多品牌無痛進入電商領域，聯合智網2021年正式宣布瞄準「全方位品牌數位運營」發展，整合聯合報集團豐沛的電商與媒體雙重大數據，致力從根本提升品牌電商健全體質。試營運2年以來，已為艾瑪絲、persil、memebox、莊臣等品牌創造至少翻倍成長的實績。

聯合智網前身為聯合報電子商務部，在數位領域深耕多年，於2019年4月獨立成為集團子公司，長期致力於大數據、AI、電子商務等方向之發展，除了「udn買東西」購物中心，並以數據為核心加上豐富的電商運營經驗，發展出「DOS品牌數位運營服務」及「BBC品牌營銷智庫」等多元服務，目標是成為整合網路生態鏈服務的創新公司。

首波推出的「品牌數位代運營」服務，以雙重大數據為核心，從品牌白皮書開始，為品牌規畫全方位的數位經營策略，服務涵蓋電商通路運營、商品策略、行銷規劃、整體視覺設計、媒體投放、倉儲物流等。專注經營主要大型電商包括momo、Yahoo、PChome、Shopee和udn買東西等，並延伸至分眾電商深度紮根，協助品牌完成電商佈局，並已與各通路建立長期良好合作關係，具通路協商優勢並有效爭取最佳曝光資源。同時也協助品牌探索「消費者輪廓」與「消費者旅程」，建立「品牌數據資料庫」，為品牌精準分析並建立全方位品牌通路銷售策略。