再度攜手劇場導演 愛馬仕秋冬男裝「樓梯間」登場

去年七月，愛馬仕攜手知名劇場導演Cyril Teste合作，以現場即時拍攝、剪接的直播方式發表2021春夏男裝系列，劇場式的演出讓人留下深刻印象。而昨日晚間，雙方再度聯手打造了2021秋冬男裝系列大秀，改以多鏡頭跟拍、定鏡並運用分割畫面的組合，讓觀看職播的觀眾可以有更豐富的視覺感受。

這次大秀地點選在法國國家家具管理館（Mobilier Nationa），愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian對於這個由奧古斯特佩雷（Auguste Perret）打造的建築非常欣賞：「這裡有純淨的混凝土和木材線條，是一個完美的空間，可以在其中構想出我們的時間和新發現的流動性。」和這季許多品牌都在強調的主軸相同，因為當前人類的生活、工作型態有了很大的改變，Véronique Nichanian希望能透過服裝傳遞內與外、個人和公共領域之間的高度流動特性。

樓梯是本次直播中最重要的空間，Cyril Teste表示：「幾何螺旋形的態樓梯是主軸，是內部和外部之間的完美通道。」不同於傳統秀場的平面發表模式，樓梯的垂直性也更具拍攝挑戰。模特兒們上下走動，從地下室到儲藏室，再到庭院，顯現了高處與低處，內部和外部的空間感。兩個不同視角的動態鏡頭跟隨著他們的腳步，正、反、側面、近或遠，服裝的每個角度和細節也因此更鮮明，其他定鏡位則是時時營造一種綜觀整體的掌控與窺視樂趣。

強調相對概念的流動性，所以正裝與休閒穿搭間的界線被打破，顏色也不是那麼的絕對。甘草、胡椒、木炭、石油藍、灰褐色、象牙白