再度攜手劇場導演 愛馬仕秋冬男裝「樓梯間」登場
去年七月，愛馬仕攜手知名劇場導演Cyril Teste合作，以現場即時拍攝、剪接的直播方式發表2021春夏男裝系列，劇場式的演出讓人留下深刻印象。而昨日晚間，雙方再度聯手打造了2021秋冬男裝系列大秀，改以多鏡頭跟拍、定鏡並運用分割畫面的組合，讓觀看職播的觀眾可以有更豐富的視覺感受。
這次大秀地點選在法國國家家具管理館（Mobilier Nationa），愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian對於這個由奧古斯特佩雷（Auguste Perret）打造的建築非常欣賞：「這裡有純淨的混凝土和木材線條，是一個完美的空間，可以在其中構想出我們的時間和新發現的流動性。」和這季許多品牌都在強調的主軸相同，因為當前人類的生活、工作型態有了很大的改變，Véronique Nichanian希望能透過服裝傳遞內與外、個人和公共領域之間的高度流動特性。
樓梯是本次直播中最重要的空間，Cyril Teste表示：「幾何螺旋形的態樓梯是主軸，是內部和外部之間的完美通道。」不同於傳統秀場的平面發表模式，樓梯的垂直性也更具拍攝挑戰。模特兒們上下走動，從地下室到儲藏室，再到庭院，顯現了高處與低處，內部和外部的空間感。兩個不同視角的動態鏡頭跟隨著他們的腳步，正、反、側面、近或遠，服裝的每個角度和細節也因此更鮮明，其他定鏡位則是時時營造一種綜觀整體的掌控與窺視樂趣。
強調相對概念的流動性，所以正裝與休閒穿搭間的界線被打破，顏色也不是那麼的絕對。甘草、胡椒、木炭、石油藍、灰褐色、象牙白
、小茴香、硫磺、霜藍等，曖昧的色彩展現柔和情調。硬挺的翻領大衣搭配垂墜寬鬆的縮口運動褲，慵懶的針織衫與西裝褲也巧妙結合。不同材質、印花的夾克或襯衫疊穿，也富含獨特創意，當中也使用了一些表層防潑水科技材質，增添機能性。不對稱的變形口袋可愛俏皮，靈感來自馬具piqûres étrivière或piqûres filantes的元素清晰可見，生動的圖形線條和幾何變化同滿滿活力。包款、鞋款也以旅行、休閒風格為主，讓人深刻感受到Véronique Nichanian透過此系列設計，表達了對「輕便」的渴望。
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