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春節限定！摩斯「起司和牛堡、櫻花蝦珍珠堡」豪華登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡新推出「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」等兩款豪華餐點。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡新推出「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」等兩款豪華餐點。圖／摩斯漢堡提供

在迎接新年之際，摩斯漢堡屏東櫻花蝦、澳洲和牛等食材，全新推出春節限定新品「五福櫻花蝦珍珠堡」、「吉祥起司和牛堡」等兩款豪華餐點。另外還有以刈包配雞腿肉而成的「黃金唐揚雞福堡」，以及「日式胡麻豬排福堡」、黃金地瓜薯、金魷魚薯餅組等餐點登場。

摩斯此次推出的「五福櫻花蝦珍珠堡」，選用屏東東港櫻花蝦拌入台灣米，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等海味食材，再配上生菜與帶著堅果香氣的微辣蕃茄醬，每份109元。「吉祥起司和牛堡」則是使用100%澳洲和牛肉製成漢堡肉排，再搭配柑橘風味醬、生菜、芥末起司醬，帶來多層次的滋味，每份99元。兩款均自即日起至年後限時供應。

針對早餐時段，摩斯也推出期間限定的「黃金唐揚雞福堡」，使用刈包配上台灣去骨雞腿肉所製成的雞腿塊，並配上生菜、黃芥末美乃滋，帶來清爽的風味，每份74元，搭配紅茶套餐則為99元。另有將豬排配上胡麻降得「日式胡麻豬排福堡」，單點63元，搭配紅茶套餐則為88元。

同時還有期間限定的「黃金地瓜薯」，使用台農57號蕃薯製作而成，鬆軟香甜，每份55元；新推出的「金魷魚薯餅組」，則將魷魚丁油炸後，再搭配摩斯方塊薯餅，每份55元。另外還有草莓蒟蒻茶歐蕾、黑糖蒟蒻茶歐蕾、水蜜桃蒟蒻等飲品與甜點登場。業者也表示，期間限定商品預計供應至3月7日為止。

櫻花 摩斯漢堡 屏東

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