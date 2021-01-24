環球購物中心福袋攻略 100元福袋抽「一整年長期飯票」

針對春節購物需求，環球購物中心Global Mall展開春節回饋，即日起至2月26日推出使用GMpay刷聯名卡當日累計滿2,000元送200元電子商品禮券。此外，今年共推出2,000個福袋，福袋總價值超過200萬元，獎項數量與總值較去年增加1成以上，並首度增加線上預購，有1成福袋量可線上預訂。另外，看準春節搭車潮，今年車站型商場特別推出超過20款獨家限定「豪華福氣便當」，有金箔鵝肝和牛雙拼，龍蝦也入列，讓旅行滋味與美味連結。

2千個福袋總值200萬 抽18萬按摩椅、一年份美食券

環球購物中心今年共有2,000個福袋以「智能家電」、「紓壓療癒」為主題推出十大智能3C家電，最大獎可獲得超過18萬元按摩椅，還有上萬元餐飲美食「長期飯票」包吃一整年。線上購物首度推出限量福袋，包括高顏值小家電、保養品、午茶組3折起，線上福袋限量200個即日起即可預購，各店福袋開賣日期與價格皆有不同。

新北中和店2月4日至2月10日推出限量888個福袋，會員憑當日累積消費滿2,000元發票，即可以現金500元購買福袋，最大獎包括價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅，另有Panasonic電冰箱、LG直立洗衣機、Dyson吹風機等熱門家電獎項。

南港車站初一至初三每天推出限量100個福袋、售價100元，每個福袋除了內含100元禮券，還有機會抽中1,000元商品禮券，最大獎為「一整年長期飯票」價值15,600元美食餐飲券。板橋車站初一推出限量300個福袋，每袋500元，內含商品禮券500元搭配3C周邊商品，還有機會抽中iPhone 12。屏東市則推出2月6日前預購或初一福袋各100個，每袋售價800元，最大獎包括健身車、iPhone 12 Pro等。

環球購物中心今年共推出2,000個福袋以「智能家電」、「紓壓療癒」為主題，線上購物也首度推出限量福袋。記者林澔一／攝影

搶攻春節搭車潮 豪華福氣便當金箔和牛鵝肝入菜

看好春節期間返鄉搭車潮與國內旅行人潮，環球購物中心今年在鐵道型商場推出豪華福氣便當，各店即日起開放預購、店取。像是南港車站主打海陸豪華便當，「班味廚房」將和牛與鵝肝雙拼入菜，雙人福氣便當甚至加入鮑魚再撒上金箔，原價1,080元，優惠價888元。「好饈鉄板燒」推出雙人便當包含辣炒花枝、香煎牡蠣、泡菜豬肉、鐵板鮮蝦等原價800元，優惠價550元，還有「焗烤龍蝦便當」380元。

每日熱銷上千份便當的板橋車站，春節豪華便當以「異國料理」為特色，一幻拉麵X胡同居酒屋「特選炙燒三拼餐盒」原價499元，優惠價388元，一次享用雞腿排、厚切牛舌、豬肉餅，還有墨魚丸、烤鮭魚及沙拉佐菜。燒肉控則可選擇乾杯列車推出的「燒肉雙拼便當」，炙烤澳洲和牛橫膈膜及伊比利Bellota豬肋條，原價430元，優惠價380元；低GI飲食者，可選擇The Chips美式餐廳推出的高蛋白低GI便當，主食有鮭魚、里肌肉、碳烤雞腿排，搭配時令蔬食與水煮蛋原價480元，優惠價388元。

新左營車站主打「原味清爽便當」，主打原型食物、高雄在地手作鮮食餐盒的「黃金森林」嚴選火烤原塊翼板牛，便當推薦價280元；來草堂「素食九宮格」便當，九宮格內有健康養生五穀米飯搭配7樣精緻時蔬及水果，推薦價150元。

環球購物中心今年春節集結南港車站、板橋車站及新左營車站，推出超過20款「豪華福氣便當」。記者林澔一／攝影

春節檔期三大回饋

環球購物中心春節檔期，即日起至2月26日持GMpay刷Global Mall聯名卡單日累計消費滿2,000元送200元電子禮券。1月25日將發出總計上百萬元的百元折扣碼，App會員可以線上立即搶，可於1月28日至2月26日於全台7店指定專門店單筆消費滿1,000元，出示App折扣券即可現折100元購物金。另外，1月28日至1月31日限定四天，App會員持點數88點即可兌換88元電子禮券，相當於1點兌1元（一般為100點兌30元），等於把點數變大了。

另外，並與來自日本的「忠犬麻糬柴犬」獨家合作，穿上日本新春和服與乳牛裝扮的麻糬柴犬首次在台灣亮相，全台七店皆設有拍照打卡點，春節檔期期間推出一系列消費禮兌換。