世界上最多人使用的相機 iPhone 12全球攝影作品比拼

世界各地都因為疫情改變了生活型態，但喜愛攝影的人們還是不放棄隨手拍下眼前所見各種美景的機會，而片刻不離身的手機更成為現代人用來隨手記錄生活的重要工具。iPhone更在多年前即超越傳統相機，成為相簿平台上最多人用來拍照上傳的工具。

蘋果最新一代iPhone 12系列提供先進的相機系統，並配備智慧型手機中最快速的A14仿生晶片，讓使用者不需複雜操作，即可享受強大的運算攝影功能。在這推出後的近半年內，全世界的攝影玩家無論晝夜均使用iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max來拍攝城市景觀、風景、人物等精彩影像，只要在社群網路上搜尋「#shotoniphone」就可以看到各式各樣的創意作品。

iPhone 12與iPhone 12 mini強大的雙相機系統配備大尺寸超廣角相機和全新廣角相機，具有ƒ/1.6光圈，可提供更多27%的光線，以提升在低光源環境中所拍攝的照片與影片。兩款機型還引進全新的運算攝影功能，包括所有相機上的「夜間」模式與更快速的深度融合技術，任何環境下都能讓照片拍得更好看。智慧型HDR運用機器學習技術，透過智慧方式調整照片的白平衡、對比度、質地與飽和度，展現格外生動自然的影像。